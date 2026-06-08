Un hombre fue asesinado a tiros en San José de Mayo; detuvieron a dos personas por el crimen

Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros dentro de una vivienda en el Barrio Exposición en San José de Mayo. Por el hecho fueron detenidos el presunto autor, un hombre de 42 años, y el hijo de este, de 21, informó la Jefatura de Policía de San José.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió un llamado de alerta este domingo por la tarde que advertía sobre una persona aparentemente fallecida en el interior de una vivienda. Ante la denuncia, los efectivos concurrieron de inmediato al lugar señalado.

Al ingresar a la casa, los policías encontraron a un hombre inconsciente y con heridas visibles en su cuerpo. A pesar de solicitar una emergencia médica móvil de forma urgente, el médico solo pudo constatar el fallecimiento del individuo, un hombre de 35 años y poseedor de antecedentes penales.

Detenciones y agresiones tras el asesinato

El presunto autor del crimen, un hombre de 42 años que también posee antecedentes penales y es el dueño de la casa donde encontraron a la víctima, intentó huir. Sin embargo, en la intersección de las calles Camacuá y México, fue retenido y agredido físicamente por familiares de la víctima. Los policías rescataron al sospechoso y lo trasladaron para recibir asistencia y asegurar su comparecencia ante la Justicia.

Patrullero policial Foto: Natalia Roviera/El País.

La investigación del homicidio continuó durante las primeras horas de la mañana de este lunes. El personal del Área de Investigaciones de Zona I detuvo a un joven de 21 años, hijo del presunto autor del asesinato, quien también residía en la vivienda donde ocurrió el crimen. Las autoridades judiciales buscan esclarecer su grado de participación en el incidente.

El despliegue en la vivienda incluyó la presencia del jefe de Policía departamental y de la fiscal letrada de segundo turno, quienes coordinaron los trabajos del Área de Investigaciones de Zona I y de los peritos de la Policía Científica. Durante la inspección del predio, los efectivos incautaron un arma de fuego tipo revólver que se encontraba en el patio, la cual fue preservada para determinar si fue la utilizada por el autor del crimen.