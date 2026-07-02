Policía fue atacado a balazos en el barrio Peñarol: detuvieron a un hombre e incautaron un fusil

Un policía fue atacado a balazos en la noche de este jueves en las calles Heinen y Hudson en el barrio Peñarol. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior, una persona fue detenida por las autoridades tras el hecho.

Según pudo saber El País, el policía fue baleado cuando se encontraba dentro de un auto de investigación, por lo que no estaba identificado. Tras el ataque, el funcionario se encuentra fuera de peligro.

El policía concurrió al lugar en primer lugar tras registrar detonaciones de arma de fuego mediante el sistema ShotSpotter -tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos- y al llegar, recibió los impactos de bala desde una casa.

De acuerdo a lo que informó el citado medio en el lugar, el individuo que efectuó el ataque intentó deshacerse de varias armas en una casa lindera al lugar de los hechos. Según detallaron, entre el armamento se encontraba un fusil, pistolas que pertenecen al Ministerio del Interior, y cargadores.

Bolsa en la que el detenido intentó descartar algunas armas. Foto: captura Subrayado (Canal 10)

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar.

Balearon una casa desde una moto y registraron decenas de disparos en Las Acacias

Una nueva balacera tuvo lugar este jueves en Las Acacias, cerca del barrio Marconi. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Timbúes y Luis Galvani.

De acuerdo a lo que informó Puesta a Punto (Canal 12) en el lugar, el ataque a balazos fue efectuado a una vivienda. No se registraron heridos tras el hecho.

Intersección de Timbúes y Luis Galvani. Foto: captura Google Maps.

Según pudo saber El País, la balacera se dio a alrededor de las 13:00 horas, cuando una moto con dos ocupantes pasó por el lugar y efectuó los disparos. Posteriormente, se constataron en el lugar un total de 27 vainas y dos proyectiles.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar.