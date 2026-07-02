España 0-0 Austria en vivo por el Mundial 2026: la Roja defiende su invicto en un cruce exigente

España y Austria se están enfrentando este jueves (16:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los dieciseisavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

La Roja llega como favorita, pero los austríacos planean dar pelea a la posesión español con mucha intensidad. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y pondrá cara a cara a dos equipos que llegan con argumentos claros, aunque con realidades diferentes. España aparece como una de las candidatas más firmes al título, mientras que Austria intentará seguir sorprendiendo tras una fase de grupos muy competitiva.

La selección española llega en un gran momento. El equipo de Luis de la Fuente avanzó a esta instancia luego de una sólida fase de grupos en la que volvió a confirmar varias de sus señas de identidad: presión alta, posesión, movilidad ofensiva y una capacidad notable para jugar lejos de su arco evitando que el rival genere oportunidades.

España, además, mantiene una marca que impone respeto: llega invicta desde marzo de 2023 y sostiene una de las mejores rachas activas del fútbol internacional. Más allá de los resultados, el gran mérito del equipo español ha sido construir una identidad muy clara y no ha recibido goles en lo que va de la Copa del Mundo. Rodri continúa siendo la pieza de equilibrio en el mediocampo, Pedri aporta claridad en la elaboración y arriba España cuenta con una delantera dinámica y difícil de controlar. Mikel Oyarzabal ha tenido un Mundial de menos a más, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams siguen apareciendo como dos de las principales armas para romper líneas y desequilibrar en el uno contra uno.

Austria, por su parte, llega con perfil más bajo, pero con argumentos suficientes para ilusionarse. El equipo dirigido por Ralf Rangnick volvió a demostrar su sello competitivo: intensidad, presión agresiva y transiciones rápidas.

Los austríacos construyeron su clasificación a partir del orden colectivo y de una idea de juego muy clara. No tienen el brillo individual de otras selecciones, pero sí un funcionamiento sólido y un ritmo que puede incomodar a cualquier rival. En la fase de grupos ya enfrentaron a Argentina, defensora del título, y demostraron estar a la altura. Marcel Sabitzer aparece como uno de los futbolistas más determinantes del equipo por su despliegue y capacidad para conectar líneas, mientras que Konrad Laimer y

Michael Gregoritsch aportan dinámica y agresividad en la presión.

En lo táctico, el partido promete ser muy interesante. España buscará monopolizar la posesión y atacar con paciencia, mientras que Austria intentará llevar el encuentro a un ritmo alto, físico y de presión constante para cortar circuitos. En la previa, España parte como favorita por actualidad, jerarquía y profundidad de plantel. Sin embargo, Austria ya ha demostrado que puede competir ante selecciones de primer nivel.

España vs. Austria: alineaciones confirmadas

Día: Jueves 2 de julio

Hora: 22:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, dieciseisavos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Scmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch.

DT: Ralf Rangnick

Árbitro: Gleen Nyberg. Asistentes. Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist (Suecia). Cuarto. Dahane Beida (Marruecos). Quinto. Elvis Noupue (Camerún). VAR. Tomasz Kwiatkowski (Polonia), Fedayi San (Suiza), SVAR: Shaun Evans (Australia).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami