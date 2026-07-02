De México a Italia: las vacaciones de los jugadores de la selección tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

Tras una extensa temporada que para algunos comenzó con el Mundial de Clubes de 2025, algunos de los futbolistas de la selección uruguaya aprovecharon para descansar y disfrutar de unas pequeñas vacaciones tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, antes de volver a sus clubes.

Luego de lo que fue la temprana salida en en la fase de grupos de la Copa que se jugó en Canadá, México y Estados Unidos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó la resolución de cancelar el vuelo chárter rumbo a Montevideo y cada jugador debió trasladarse a través de vuelos comerciales, por lo que varios decidieron ir de manera directa a los destinos de sus vacaciones.

Hubo futbolistas como Agustín Canobbio y su pareja que optaron por una escapada romántica a Roma, en la que, según las fotos que compartió la brasileña, pasearon por museos, el Coliseo, la Fontana di Trevi, entre otras típicas atracciones de la ciudad italiana.

Agustín Canobbio en un museo de Italia. Foto: @leandrabenini

Agustín Canobbio junto a su pareja en Roma.

Camila Bastiani, pareja de Giorgian de Arrascaeta, compartió una foto de Milano, el hijo de ambos, en la Costa Amalfitana.

La publicación de Camilia Bastiani.

Rodrigo Zalazar, que no tuvo minutos en la selección durante la Copa del Mundo, también compartió imágenes de las vacaciones junto a su pareja Emily Claire y escribió: "Tiempo de calidad con la familia y mi amor". En este caso decidieron viajar hacia los Estados Unidos para vivir una experiencia mágica en Disney.

Por otro lado, desde el mismo Cancún donde ya se ubicaba la concentración de la Celeste, fue la elección de la familia de Ronald Araujo. Tanto su esposa como su hermano y otros familiares compartieron fotos de su estadía en Xcaret.

El posteo de la pareja de Ronald Araujo en Xcaret. Foto: @abiolivera

Otros, como Sebastián Cáceres, decidieron regresar a Uruguay para disfrutar de su familia, pese a que su pareja, la influencer mexicana Alana Flores, se quedó en su país para alentar a la selección anfitriona.

