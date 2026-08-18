Más marcas, más metros y la mira en Argentina: la apuesta de US$ 17 millones de Carlos Lecueder en el interior del país

El empresario Carlos Lecueder, propietario de varios shoppings del país, presentó este lunes el proyecto de ampliación del Salto Shopping, en el que prevé una inversión global cercana a los US$ 17 millones. El proyecto contempla la incorporación de nuevas marcas y comercios y se estima que generará entre 200 y 250 puestos de trabajo de manera permanente.

Lecueder explicó que el proyecto se encuentra actualmente en etapa de planificación y que contempla la construcción de unos 5.000 metros cuadrados (m2) adicionales de área comercial.

La inversión directa prevista ronda los US$ 11 millones, a los que posteriormente se sumarán las que deberán realizar los comercios para acondicionar sus locales, con lo que la inversión total asociada al proyecto se ubicaría en el entorno de los US$ 17 millones.

Según explicó el empresario en conferencia de prensa, uno de los objetivos centrales de la ampliación será incorporar marcas que han llegado recientemente al mercado uruguayo, pero que todavía no tienen presencia en Salto.

El intendente de Salto, Carlos Albisu y el empresario Carlos Lecueder Crédito: Intendencia de Salto.

Lecueder señaló que los centros comerciales "necesitan mantenerse permanentemente actualizados frente a los cambios en los hábitos de consumo" y destacó que la "intención es lograr una oferta más completa", con nuevos comercios y una "mejora de los sectores gastronómicos y de entretenimiento".

El proyecto también apunta a fortalecer a Salto Shopping como centro comercial de referencia regional y aumentar su atractivo para los consumidores de la ciudad de Concordia en Argentina y también de otras localidades del litoral del vecino país, "no solamente por las diferencias de precios, sino por la variedad de marcas y propuestas disponibles", explicó el empresario.

La iniciativa ya fue presentada de manera formal ante la Intendencia de Salto, donde los inversionistas fueron recibidos por el intendente Carlos Albisu, a quien le plantearon la decisión y le presentaron los principales lineamientos del proyecto.

Centro comercial, Salto Shopping Crédito: Salto Shopping

Lecueder dijo que en lo que resta del año 2026, avanzarán en el proyecto ejecutivo, en la realización de los estudios de ingeniería, de estructura y sanitaria de las obras, así como también, se concentrarán en conseguir las autorizaciones correspondientes. Si los plazos previstos se cumplen, estiman que las obras comiencen durante el primer semestre de 2027.

Durante el período de construcción, el empresario dijo que se proyecta la generación de aproximadamente 80 puestos de trabajo y señaló que las obras podrían extenderse "algo más de dos años".

Una vez que la ampliación quede lista, se pretende lograr la incorporación de alrededor de 20 nuevos comercios. Lecueder definió al año 2026 como "un año de planificación", a 2027 como el año previsto para el comienzo de las obras y al año 2028 como "el horizonte", para la inauguración del shopping ampliado, aunque aclaró que los tiempos "dependerán del desarrollo del proyecto, las autorizaciones y el avance de la construcción".

Carlos Lecueder durante la presentación del proyecto de ampliación de Salto Shopping Crédito: Intendencia de Salto.

En cuanto a la situación actual de la economía uruguaya, el reconocido empresario uruguayo sostuvo que 2026 "viene mostrando", a su juicio, "un escenario de estabilidad" en materia de ventas, en un contexto económico "donde no se observa un crecimiento importante, pero tampoco una caída significativa".

La "apuesta" del empresario "es mirar más allá de la coyuntura y preparar a Salto Shopping" para los años que vienen, según señaló. Añadió que el proyecto se presenta como "una de las inversiones privadas de mayor porte" previstas para el departamento.