La recaudación de la DGI creció 3,7% en el mes de julio: así fue el desempeño de cada impuesto

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que la recaudación total bruta fue de $ 63.094 millones de

en el mes de julio, lo que significó un crecimiento de 3,7%, descontado el efecto inflacionario. En tanto, la recaudación neta, descontada la devolución de impuestos, alcanzó los $ 51.939 millones, una suba de 5,8% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La recaudación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) totalizó $ 31.366 millones en julio y representó el 49,7% de la recaudación total bruta. El registro de julio mostró una suba interanual (frente a igual mes del año pasado) de 3,7% y de 1,8% en el año móvil.

Edificio sede de de la Dirección General de Impositiva (DGI). Estefania Leal/Archivo El Pais

La recaudación del Impuesto Específico Interno (Imesi) alcanzó los $ 3.628 millones en julio, lo que representó el 5,8% de la recaudación total bruta. En particular, en julio la recaudación de este impuesto cayó 30,3%, y la caída del año móvil fue de 3,8%.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250730, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por otra parte, la recaudación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 7.356 millones en julio, lo que representó el 11,7% de la recaudación total bruta. El mes pasado la variación real fue de -4,4%, mientras que la del año móvil fue de -0,4%. En el período enero-julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, la recaudación por este impuesto subió 1,5%.

En tanto, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los $ 12.670 millones el mes pasado. Lo recaudado por este impuesto explicó el 20,1% de la recaudación total bruta de la DGI. En particular, en julio la variación real para este impuesto fue de 23,1%, mientras que la del año móvil fue de 1,7%. A su vez, la variación interanual real del período enero-julio 2026 respecto a igual período del año pasado, fue de 2,1%.