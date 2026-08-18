Departamentos azotados por las fuertes lluvias ya registran inundaciones: hay evacuados y rutas cortadas

Fuertes lluvias azotan a varias zonas del país, fundamentalmente el norte, el centro y el este. Departamentos fronterizos con Brasil como Cerro Largo y Treinta y Tres han sido los más afectados por las tormentas, que según el pronóstico del tiempo persistirán.

Según los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), hasta las 7:00 de la mañana de este martes, en las últimas 24 horas hubo precipitaciones de hasta 149 milímetros en Treinta y Tres y de hasta 94 milímetros en Melo. En las 24 horas previas habían caído 40 milímetros en Treinta y Tres y 74 en Melo. También Rivera y Tacuarembó tuvieron fuertes lluvias. En el oeste, pero también en el norte, Salto recibió casi 100 milímetros en las últimas 48 horas.

Esto representa un problema para algunas localidades en las que muchas familias viven en la ribera de los ríos y arroyos, porque varios se han desbordado.

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, contó en diálogo con El País que en Melo, capital del departamento, 13 familias fueron evacuadas y están alojadas en un gimnasio municipal, mientras 20 se autoevacuaron. En Río Branco, ciudad fronteriza con Brasil, también hay cinco familias alojadas en un local de UTU y otras tantas autoevacuadas.

En paralelo, "hay infraestructura rota" en el departamento, fundamentalmente "calles destruidas", explicó el intendente.

"Son momentos difíciles, no podemos hacer nada contra la naturaleza y vamos a estar al pie del cañón de lo que cada uno de los vecinos necesite", señaló.

El pronóstico del tiempo marca más lluvias en zonas ya afectadas

El pronóstico del tiempo dice que las lluvias continuarán. Inumet indicó en su aviso especial a la población que "un frente semi-estacionario continuará afectando al país hasta el jueves 20 con lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" y que "las zonas más afectadas serán el norte, centro y este".

"Las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de 70-100 mm, y se estima que los valores acumulados durante todo el evento puedan superar puntualmente los 250 mm", indicó Inumet, que agregó que "se esperan mejoras temporarias principalmente el miércoles 19".

"En zonas de tormenta se pueden registrar rachas de vientos muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", aclaró. Además, "posteriormente al frente semi-estacionario, se generarán vientos fuertes y persistentes del sector sur, los valores esperados se podrán ubicar entre 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h".

"Esto se debe a aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este, afectando las zonas costeras", apuntó Inumet.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico basado en el modelo GFS que indica que de aquí al lunes 24 de agosto se esperan entre 25 y 100 milímetros de precipitaciones en el noreste de Uruguay. El mapa muestra que seguirá lloviendo en aquellas zonas que ya tienen ríos y arroyos desbordados.

#Lluvia esperada (mm) segón #GFS sobre Sudamérica, de MIE19 a LUN24 agosto. Se esperan de 25 a 100 mm sobre NE de #Uruguay en frontera URU/BRA. De 25 a 75 mm sobre Corrientes y Chaco en #Argentina. pic.twitter.com/b59ZnJM3g0 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 18, 2026

Mostró otro mapa que grafica en qué zonas ha llovido más en las últimas 24 horas.

#Lluvia acumulada en 24 horas (hasta 03 hrs de MAR18ago) según estimación satélite. Se estiman más de 100 mm sobre Este #Uruguay y de 200 a 250 mm sobre litoral en extremo Sur de Rio Grande Sul (#Brasil) al norte de Santa Vitoria do Palmar. pic.twitter.com/bhRtPa55sc — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 18, 2026

Rutas cortadas en Uruguay por la crecida de ríos y arroyos

A la mañana de este martes Policía Caminera actualizó el registro de rutas cortadas.

Tacuarembó

Ruta 59 km 80, Arroyo Clara

Rivera

Ruta 44 km 30, Arroyo Yaguarí

Ruta 44 en los km 58 y 60, Paso "Mazangano"

Ruta 44 km 62, Paso "Zafóns"

Ruta 6 km 408, Paso "Hospital", Arroyo Zanja de la Arena

Ruta 28 km 44, Arroyo Mangueras

Ruta 28 km 67, Laguna de Los Patos

Ruta 28 km 74 y Ruta 28 km 32, Paso Corrales

Treinta y Tres

Paso "Victoria" en Camino Departamental "Del Medio", Jurisdicción de Secc. 5a.

Ruta 18 Km 369, Arroyo Tacuarí

Camino vecinal al Tigre y arrozal Zapata.

Pasos Marta y Yerbalito e jurisdicción de Secc 4a.

Ruta Departamental 98, Paso Verde Alto, Paso Victoria y Paso El Yatay

Camino del Medio Departamental, Paso Avestruz y Paso de los Carros

Ruta Departamental 19, Paso a Palo a Pique y Paso "El Rubio"

Pasos Los Molles, Del Sarandí, Palo a Pique y Cañada Chica, Jurisdicción de Seccional 7a.

Puente viejo Victor Lima sobre (Río Olimar) en ciudad de Treinta y Tres.

Pasos Ramón Saravia y Paso del Coto, Seccional 8va.

Paso Mamerta, Ruta Departamental 91 y tramo de Ruta 18 Tramo (Viejo) Ciudad de Vergara.

Rocha

Ruta 14 km 265, Arroyo 30 Bocas

Ruta 18 km 369, Río Tacuarí