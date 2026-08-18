Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Tras una nueva actualización, la advertencia meteorológica rige hasta las 9:00 o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet.

Alerta amarilla de Inumet el 18 de agosto de 2026.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: todo el departamento

Cerro Largo: Arachania, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, La Paloma y San Jorge.

Paysandú: todo el departamento

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: todo el departamento

Salto: todo el departamento

Tacuarembó: todo el departamento.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Inumet difunde un aviso especial por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas

Inumet ya había emitido un aviso especial a la población que indicaba que "entre la madrugada del domingo y la tarde del miércoles un frente cálido afectará al país", lo que generará "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes".

"Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este. Las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de 70-100 mm, y se estima que los valores acumulados durante todo el evento puedan superar puntualmente los 250 mm", añade el texto.

"En zonas de tormenta se pueden registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", concluye la publicación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.