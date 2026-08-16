El pronóstico para el lunes 17 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 17 de agosto de 2026 estará marcado por condiciones inestables en buena parte de Uruguay, con abundante nubosidad y descenso térmico hacia el sur y el este; el rango nacional previsto irá de 9°C de mínima a 27°C de máxima.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con rachas de 40 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, persistirán las lluvias y tormentas, y el viento del este y sureste alcanzará 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y ráfagas fuertes en áreas de tormenta. Las temperaturas serán de 13°C de mínima y 27°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo cubierto, nieblas y neblinas, acompañadas por precipitaciones y tormentas; el viento será del sector este a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y la noche seguirá cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras continuarán las lluvias y tormentas; el viento rotará al este y sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y ráfagas fuertes vinculadas a la actividad eléctrica. Las temperaturas serán de 13°C de mínima y 25°C de máxima.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas; el viento del sureste se ubicará entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche el panorama será cubierto y ventoso, con lluvias y tormentas, mientras el viento del sureste continuará a 20-40 km/h y las rachas podrán ubicarse entre 50 y 60 km/h. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 15°C de máxima.

En el centro-sur, el informe marca una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y probables ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas, lluvias y tormentas, y el viento del sureste continuará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de 9°C de mínima y 14°C de máxima.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana comenzará con cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas; el viento será del sector este a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, aparecerán neblinas y continuarán las lluvias y tormentas, con viento del sureste a 20-40 km/h y rachas de 50 km/h. Las temperaturas serán de 9°C de mínima y 15°C de máxima.

En Punta del Este, el pronóstico apunta a una mañana con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto y llegarán precipitaciones, con viento del sureste a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 11°C de máxima.

Para Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones; el viento será del sureste a 20-40 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones, mientras el viento del sureste se mantendrá entre 20 y 40 km/h y podrá registrar rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 12°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.