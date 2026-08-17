Inumet actualiza aviso especial a la población por tormentas fuertes y lluvias copiosas: cuándo llegan

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) realizó este lunes una actualización sobre el aviso a la población por "tormentas muy fuertes" y "precipitaciones copiosas", que rige hasta el jueves 20 de agosto.

"Un frente semi-estacionario continuará afectando al país hasta el jueves 20 con lluvias copiosas y tormentas muy fuertes. Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este", expresó Meteorología.

Las precipitaciones diarias más significativas se esperan "en el entorno de 70-100 mm, y se estima que los valores acumulados durante todo el evento puedan superar puntualmente los 250 mm", indicó Inumet.

Además, se esperan mejoras temporarias principalmente el miércoles 19. Inumet informó que "en zonas de tormenta se pueden registrar: rachas de vientos muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Vientos fuertes y persistentes

Posteriormente al frente semi-estacionario, Meteorología reportó que "se generarán vientos fuertes y persistentes del sector sur, los valores esperados se podrán ubicar entre 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h".

"Esto se debe a aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este, afectando las zonas costeras", señaló el instituto.