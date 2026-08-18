Lluvia, niebla, viento y caída de temperatura: lo que advierten Inumet y otros meteorólogos en sus pronósticos

Los próximos serán días fríos, con niebla, lluvia e incluso con viento en algunas zonas del país, según revelan distintos pronósticos del tiempo. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que este martes volvió a emitir una alerta amarilla concentrada fundamentalmente en el norte, actualizó su aviso especial a la población por "precipitaciones copiosas y tormentas muy fuertes" hasta el jueves y advirtió que luego habrá "vientos fuertes y persistentes" fundamentalmente en las zonas costeras. Metsul, instituto brasileño, indicó que una masa de aire frío llegará a Uruguay.

Inumet emitió un aviso especial a la población

Inumet indicó en su aviso especial a la población que "un frente semi-estacionario continuará afectando al país hasta el jueves 20 con lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" y que "las zonas más afectadas serán el norte, centro y este".

"Las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de 70-100 mm, y se estima que los valores acumulados durante todo el evento puedan superar puntualmente los 250 mm", indicó Inumet, que agregó que "se esperan mejoras temporarias principalmente el miércoles 19".

"En zonas de tormenta se pueden registrar rachas de vientos muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", aclaró. Además, "posteriormente al frente semi-estacionario, se generarán vientos fuertes y persistentes del sector sur, los valores esperados se podrán ubicar entre 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h".

"Esto se debe a aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este, afectando las zonas costeras", apuntó Inumet.

El pronóstico de Inumet para Montevideo

En su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana Inumet no tiene fuertes lluvias pero sí una abrupta caída de la temperatura. Para este martes indica 8° de mínima y 10° de máxima, con precipitaciones aisladas en la mañana y mejorando luego, aunque seguirá nublado. El miércoles habrá 7° y 13° con neblinas y bancos de niebla a la tarde.

El jueves estará cubierto, con neblinas y bancos niebla y baja probabilidad de precipitaciones, pero empezará a incrementarse la velocidad del viento; la temperatura oscilará entre 8° y 12°. El viernes, según Inumet, hay alta probabilidad de lluvias y la temperatura bajará a 6° y 9°. El sábado habrá entre 3° y 10° y el domingo entre 3° y 9°.

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo este martes en Informativo Sarandí (AM 690) que hoy habrá "algunos chaparrones" en Montevideo y "después el jueves lluvia".

La explicación que dio sobre las constantes lluvias fundamentalmente en zonas fronterizas entre Uruguay y Brasil es que "hay aire caliente y muy húmedo que viene desde Brasil y acá en el sur aire frío que quiere entrar", lo que produce un choque con inclemencias. De hecho, advirtió que el domingo y el lunes "va a estar muy frío, muy frío".

Personas abrigadas caminan por la Plaza Independencia. Foto: Archivo El Pais

Metsul, en tanto, indicó que se prevé la llegada de una masa de aire frío que provocará un descenso brusco de la temperatura sobre el final de esta semana.