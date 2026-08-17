El pronóstico para el martes 18 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 18 de agosto tendrá condiciones inestables en Uruguay, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 6°C hasta una máxima de 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana cubierta, con bancos de niebla y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sur al sureste a 20-40 km/h, con ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, persistirán las precipitaciones y tormentas, y el viento será del sureste a 20-40 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h y ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 19°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta, con neblinas y bancos de niebla, acompañada por precipitaciones y tormentas; los vientos serán del sureste a 10-40 km/h, con ráfagas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas, mientras que el viento del sureste se ubicará entre 10-30 km/h y también podrán registrarse ráfagas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 16°C de máxima.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, bajo vientos del sureste de 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, y se mantendrá el viento del sureste a 20-40 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de 7°C de mínima y 12°C de máxima.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana cubierta, con precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, persistirán las precipitaciones y probables tormentas, y los vientos continuarán del sureste a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de 6°C de mínima y 12°C de máxima.

Cielo en día de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la jornada comenzará con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, mientras que los vientos del sureste alcanzarán 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde y la noche no habrá cambios relevantes, ya que seguirán el cielo cubierto, las neblinas, las precipitaciones y las probables tormentas, con viento del sureste de 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de 7°C de mínima y 13°C de máxima.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta y con precipitaciones aisladas, acompañada por viento del sureste de 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá entre nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas, y el viento continuará del sureste a 20-40 km/h. Las temperaturas serán de 9°C de mínima y 10°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana será cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sureste de 20-40 km/h, además de ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas, mientras que el viento del sureste se mantendrá entre 20-40 km/h. Las temperaturas serán de 8°C de mínima y 10°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.