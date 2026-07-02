El mensaje de apoyo del portugués Bruno Fernandes para Manuel Ugarte tras su lesión en el Mundial 2026

Manuel Ugarte recibió importantes gestos de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Luego de la lesión de rodilla que sufrió durante el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026, Bruno Fernandes, entre otros futbolistas de renombre, le envió un mensaje público que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El capitán del Manchester United respondió el posteo del mediocampista celeste y escribió: "Estamos aquí para lo que sea, hermano", dejando en claro el respaldo del plantel de los Red Devils hacia uno de sus compañeros más queridos.

Ugarte debió abandonar el encuentro ante España tras sufrir una dura lesión en su rodilla izquierda. El volante salió visiblemente dolorido y la preocupación fue inmediata tanto en la selección uruguaya como en el Manchester United, a la espera de los estudios médicos que determinarán la gravedad de la lesión y el tiempo que demandará su recuperación.

La baja del mediocampista fue un golpe muy duro para Uruguay en un partido decisivo. El equipo de Marcelo Bielsa terminó cayendo ante España y quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, cerrando una campaña que estuvo marcada por la frustración y las lesiones.

Más allá del duro momento deportivo, el respaldo de Bruno Fernandes refleja la gran relación que ambos construyeron desde la llegada de Ugarte al Manchester United.

El portugués fue uno de los referentes que más acompañó al uruguayo en su adaptación al club y volvió a demostrarlo con un mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones.

Manuel Ugarte sale lesionado en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Mientras los jugadores de la selección uruguaya ya regresaron a sus respectivas ciudades tras la eliminación mundialista, la principal incertidumbre pasa ahora por conocer el tiempo de recuperación que demandará la lesión de Ugarte.

El futuro deportivo para una pieza clave de la Celeste es incierto ya que en el conjunto inglés no había tenido mucha actividad y se buscaba una salida de cara a la próxima temporada.