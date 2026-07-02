DT de Austria dijo que "Uruguay demostró que es posible competir con España" con "un planteamiento muy valiente"

El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, dijo que el partido disputado por la selección de Uruguay contra España en la fase de grupos muestra el camino para competir contra los de Luis de la Fuente, rival de su equipo este jueves (16 horas) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque advirtió de que sólo con un partido casi perfecto tendrán opciones.

"No creo que tengamos que copiar nada, pero se vio que Uruguay, con un planteamiento muy valiente, porque no se limitaron a quedarse atrás en un bloque bajo, sino que también presionaron arriba una y otra vez, y también en el mediocampo, logró tener cierto impacto en ese partido", destacó el alemán en una entrevista con la televisión pública ORF.

"En ese partido se pudo ver que se les puede hacer daño", señaló, y agregó: "En ese sentido, el partido de Uruguay nos demostró que es posible competir contra un rival así".

Rangnick elogió el rendimiento de la selección española en el torneo, aunque consideró que la victoria por 0-1 contra Uruguay se debió al grave error de Fernando Muslera. "Hasta ahora (España) no ha encajado ningún gol, ha marcado cinco, ha tenido mucha posesión de balón de forma constante, lo que es normal para España, pero, aun así, contra Uruguay generaron pocas ocasiones claras de gol. De hecho, el gol vino de un error del arquero", valoró Rangnick.

Fernando Muslera intercepta pelota aérea en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El entrenador subrayó que España cuenta con futbolistas muy técnicos y explicó que cerrarles los espacios será fundamental para intentar neutralizar su juego. "Está claro que tienen muchísimos jugadores técnicamente muy dotados, como también está claro que intentan hacer el campo lo más largo y ancho posible para tener el mayor margen de maniobra entre líneas. Eso lo sabemos, y para nosotros la clave estará precisamente en trabajar bien esas zonas, en trabajar bien sin balón", analizó.

Al mismo tiempo, recalcó la necesidad de que Austria tenga, en la medida de sus posibilidades, protagonismo con la pelota y no se limite a defender.

"También debemos asegurarnos de tener nuestras propias fases de posesión, que espero que nos sirvan para generar alguna que otra ocasión buena de gol", explicó.

Ralf Rangnick, DT de Austria, habla de la ofensiva de España.



Dice que ellos han metido más goles que los ibéricos en el torneo, por lo que no les inquieta eso.



Y revela que analizó a La Roja en el partido contra Uruguay, que saben cuáles son sus debilidades, aunque recuerda… pic.twitter.com/Dbu8mPZsZr — REFORMA (@Reforma) July 2, 2026

Fiel a su filosofía, Rangnick insistió en que su equipo deberá mantener una presión constante sobre España durante todo el encuentro. "Hay que plantarles cara durante 90, 95 o tal vez incluso 120 minutos, presionar al rival constantemente, no dejarles esos grandes espacios que lógicamente siempre buscan y, al mismo tiempo, ser valientes para ir hacia adelante cuando tengamos el balón", resumió.

El seleccionador añadió que "eso será crucial, y para ello necesitaremos un rendimiento sobresaliente, tanto en lo físico como en lo mental", y admitió que habrá momentos en los que España monopolice la posesión y su equipo deberá mantener la concentración.

"Seguramente habrá fases en las que pasemos dos o tres minutos sin poder tener el balón con facilidad, pero aun así debemos seguir presionando para que no puedan asociarse con libertad", sostuvo.

En base a EFE.