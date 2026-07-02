Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 2 de julio, por dieciseisavos de final, a qué hora y por dónde verlos

Tras la victoria ante Uruguay por 1 a 0, la selección española afronta este jueves el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026. Una fase que se ha convertido en muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en Los Ángeles ante una selección de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales. El cruce con la Celeste le propició dos bajas en España para el partido ante Austria: Nico Williams y Yeremy Pino.

Lamine Yamal repetirá como titular mientras va agarrando ritmo de competición y por la izquierda lo hará Álex Baena, quien anotó el tanto de la victoria ante Uruguay. Eso sí, sin opciones desde el banco para dinamizar el encuentro, aunque Víctor Muñoz se sentará con los suplentes, pero solo con un entrenamiento con el grupo y casi nulas opciones de participar. La punta del ataque será para Mikel Oyarzabal. De hecho, la única novedad que se espera en el once titular es la presencia de Dani Olmo en lugar de Mikel Merino.

Aunque España no ha ganado una eliminatoria mundialista desde que fue campeona en Sudáfrica 2010, la Roja quiere seguir de largo en su invicto de 34 partidos de competición oficial sin perder en 90 o 120 minutos, aunque sí cayó en uno en los penales, en la final de la Liga de Naciones de 2025 contra Portugal. La diferencia en su ataque es notoria y así lo respaldan los números: 55 remates ha hecho la selección española en sus tres encuentros hasta ahora en el Mundial 2026, mientras que Austria contabiliza menos de la mitad: 26.

España vs. Austria

El cruce entre Nicolás De la Cruz y Nico Williams durante el Uruguay vs. España por el Mundial 2026. Foto: CARL DE SOUZA/AFP fotos.

Hora: 16:00

Estadio: Los Ángeles

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

Alineaciones probables:

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; y Marko Arnautovic.

DT: Ralf Rangnick.

Portugal vs. Croacia

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia vs Ghana Foto: EFE.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos socios del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentarán en Toronto en una eliminatoria que para Portugal y Croacia significa seguir en carrera en el Mundial hacia octavos, o parar, como tendrá que hacer alguno de ellos.

Lo que el Real Madrid unió durante años, Toronto lo separará ahora. Ronaldo, de 41 años, disputa su sexto Mundial. Modric, que cumplirá 41 en septiembre, juega el quinto. Ninguno ha levantado la Copa del Mundo y solo uno podrá seguir persiguiendo el último título que falta en sus carreras.

Ronaldo y Modric, que compartieron seis temporadas en el Real Madrid, han mantenido una buena relación a pesar de sus personalidades contrapuestas.

Hora: 20:00

Estadio: Toronto

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Espen Eskas (NOR).

VAR: Jarred Gillett (ENG).

Alineaciones probables:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

DT: Zlatko Dalic.

Suiza vs. Argelia

Johan Manzambi fue otra vez la figura de Suiza, que le ganó a Canadá en Vancouver. Foto: AFP

Suiza y Argelia tienen todo por ganar cuando se enfrenten en Vancouver, al no figurar entre las favoritas, en unos dieciseisavos del Mundial 2026 que ya han descabezado a dos potencias como Alemania y Países Bajos. Y con esa poca figuración mediática, Suiza, que llega invicta a esta fase de eliminación directa, quiere ir paso a paso para emular o superar lo hecho hace 72 años cuando llegó por última vez a los cuartos de final en 'su' torneo, en la Copa del Mundo de 1954.

Mientras que los 'Guerreros del desierto' argelinos intentan avanzar por segunda vez en los mundiales a unos octavos de final e igualar lo que hicieron hace doce años en el Mundial de Brasil 2014.

Suiza sorprendió al ser líder del Grupo B con siete puntos, por encima del anfitrión Canadá al que envió a jugar fuera de su país, al amargarle la fiesta en Vancouver cuando le ganó 2-1 en la última jornada. Los helvéticos llegan invictos al partido ante Argelia. En la fase de grupos empataron 1-1 con Catar y golearon por 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

Hora: 00:00

Estadio: Vancouver

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG).

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG).

Alineaciones probables:

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas.

DT: Murat Yakin.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri.

DT: Vladimir Petkovic.

