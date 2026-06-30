Imputaron a la pareja de la mujer de 66 años asesinada en la Aguada: cumplirá prisión preventiva

La Fiscalía de Homicidios de 2do. Turno logró la imputación del hombre de 65 años que había sido detenido por el asesinato de su pareja de 66 años el pasado lunes en su casa ubicada en Emilia Pardo Bazán y Hocquart, en el barrio de la Aguada.

Al hombre se lo imputó este martes como presunto autor de un delito de homicidio agravado por el vínculo, con medida cautelar de prisión preventiva de 180 días.

El hallazgo del cuerpo

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, la Policía concurrió a la vivienda luego de recibir un llamado en el que alertaba que había una "persona caída" en la vivienda. Los agentes que llegaron al lugar constataron la situación y solicitaron la presencia de una emergencia médica, que confirmó el fallecimiento de la mujer de 66 años.

La intervención se inició luego de que el Servicio de Emergencias 911 recibiera un llamado que alertaba sobre una persona caída en el lugar. Al arribar, los efectivos policiales constataron la situación y solicitaron la presencia de una emergencia médica, cuyo personal confirmó el fallecimiento.

Emilia Pardo Bazán y Hocquart, zona en la que se registró un homicidio este lunes 29 de junio de 2026. Foto: Google Maps

La Policía inspeccionó la vivienda, donde encontró diversos elementos de interés para la investigación. En la escena trabajaron efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I, del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.

Datos primarios consignados por Telemundo (Teledoce) y Telenoche (Canal 4) señalan que la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio, tenía heridas en la cabeza producto de los golpes.

Horas violentas en Montevideo

Un hombre fue asesinado este martes tras recibir varios disparos de arma de fuego en el barrio de Sayago. Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, individuos ingresaron a un taller de reparación de vehículos y abrieron fuego contra la víctima.

El comercio se encuentra ubicado en la calle Bell, entre Orticochea y Julián Astengo. Contando este último, los homicidios en Montevideo entre el lunes y el martes llegaron a un total de cinco, ya que dos hermanos fueron asesinados la pasada madrugada y una mujer fue hallada muerta en su casa en el barrio de La Aguada con signos de violencia durante la mañana del lunes.

Además, en la mañana de este martes se constató otro homicidio en Jacobo Varela y Rafael Eguren, en el barrio Pérez Castellanos. Allí murió producto de impactos de bala un hombre de 38 años con once antecedentes penales, según informó Telemundo (Canal 12).