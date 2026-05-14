Homicidio en Tres Cruces: hombre fue asesinado a disparos a pocas cuadras de la terminal de ómnibus

Un hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio de Tres Cruces durante la madrugada de este jueves, informó la Jefatura de Policía de Montevideo. La víctima aún no fue identificada.

El homicidio tuvo lugar entre las calles Daniel Muñoz y Cufré, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus. La Policía recibió un llamado en el que se alertaba que había un hombre herido en la vía pública, y cuando los efectivos concurrieron al lugar, se encontraron con la víctima herida por un arma de fuego.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital de Clínicas, donde el médico le diagnosticó un "parocardiorrespiratorio con una herida de arma de fuego en el abdomen". Luego, se constató su fallecimiento en el centro de salud.

De acuerdo a la información policial, la víctima estaba en la calle junto a otra persona cuando se les acercó un hombre. El agresor efectuó varios disparos y se retiró del lugar; en la escena del crimen la Policía pudo encontrar dos vainas de calibre 9 mm, al igual que varias manchas de sangre.

A partir de los registros de las cámaras de vigilancia de la zona la Policía pudo obtener información relevante para aclarar la identidad del presunto autor del homicidio. Además, se investiga una posible agresión ocurrida horas antes entre las mismas personas. Desde el Departamento de Homicidios se trabaja para esclarecer el crimen.

Violento episodio en Sayago terminó con un herido grave

Un hombre de 32 años permanece internado luego de haber sido atacado este miércoles con un bate de béisbol en el barrio de Sayago, informó la Jefatura de Montevideo.

El incidente ocurrió entre las calles Arangua y Lafayette. La Policía llegó al lugar luego de recibir un llamado en el que se alertaba que había una persona herida en la vía pública. La víctima fue primero trasladada por un familiar a un centro de salud y luego derivada a otro centro asistencial.

Allí, los médicos diagnosticaron al hombre con un "traumatismo encéfalo craneal" y lo intubaron. En el lugar del incidente fue detenido un hombre de 23 años, que cuenta con antecedentes penales. El detenido, que llevaba un bate de béisbol consigo, explicó que había utilizado el objeto para defenderse de una agresión previa.