Homicidio en Sayago: un hombre fue asesinado tras recibir múltiples disparos de arma de fuego en un taller

Un hombre fue asesinado este martes tras recibir varios disparos de arma de fuego en el barrio de Sayago. Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, individuos ingresaron a un taller de reparación de vehículos y abrieron fuego contra la víctima.

El comercio se encuentra ubicado en la calle Bell, entre Orticochea y Julián Astengo.

La Policía trabajó en el lugar de los hechos.

Quinto homicidio entre el lunes y el martes

Contando este último, los homicidios en Montevideo entre el lunes y el martes llegaron a un total de cinco, ya que dos hermanos fueron asesinados la pasada madrugada y una mujer fue hallada muerta en su casa en el barrio de La Aguada con signos de violencia durante la mañana del lunes.

Además, en la mañana de este martes se constató otro homicidio en Jacobo Varela y Rafael Eguren, en el barrio Pérez Castellanos. Allí murió producto de impactos de bala un hombre de 38 años con once antecedentes penales, según informó Telemundo (Canal 12).

Detienen a dos hombres en investigación por homicidio de adolescente

La Policía detuvo este martes a dos hombres en el marco de la investigación por el homicidio de un adolescente de 14 años en la ciudad de Maldonado el domingo 21 de junio. Según informó la jefatura del departamento, los detenidos tienen 29 y 33 años respectivamente y ambos poseen antecedentes penales.

En el marco de la investigación por el crimen, se realizaron 14 allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Maldonado que estuvieron a cargo del Departamento de Homicidios, con apoyo de Área de Investigaciones de Zonas Operacionales I, II y IV, Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) y la Guardia Republicana.

Fachada de la Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado subrayaron que todos los procedimientos fueron autorizados por la Fiscalía de 1er Turno a cargo de Sebastián Robles.

Los dos detenidos permanecen ahora a disposición de la Justicia.