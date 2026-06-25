Cuatro personas emplazadas tras allanamientos en barrio Borro; Fiscalía espera pericias por muerte de adolescente

Cuatro personas quedaron en calidad de emplazadas luego de los allanamientos realizados en los barrios Borro y La Chancha, ordenados en el marco de una investigación por reiteradas balaceras en esa zona. Fiscalía de Flagrancia espera por pericias para avanzar contra estas personas, mientras que su par de Homicidios se hace cargo de la investigación por la muerte de un adolescente durante estos procedimientos.

Durante los procedimientos se incautaron cinco armas de fuego, cargadores y droga, según informó el Ministerio del Interior el día de los hechos. Entre las armas había una pistola Glock con numeración limada y modificada, con cargador extendido, que portaba el adolescente abatido durante el operativo.

Los detenidos fueron indagados por su presunta vinculación con la investigación que motivó los allanamientos y con los elementos incautados durante los operativos. Sin embargo, por el momento no fueron formalizados y quedaron emplazados, por lo que deberán volver a comparecer si así lo dispone Fiscalía.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, a partir de una investigación por disparos de arma de fuego registrados en el barrio. Las actuaciones incluyeron información obtenida mediante el sistema ShotSpotter, que permitió identificar viviendas de interés para la causa.

La muerte del joven quedó bajo investigación de la fiscal de Homicidios Andrea Naupp. Según supo El País, el equipo fiscal pidió a la abogada de los familiares, Leticia Latorres, que presente formalmente un escrito con su teoría del caso, los testigos y la prueba que pretende aportar.

La representante de la familia contradijo la versión policial y sostuvo que, según su interpretación de las cámaras corporales, el adolescente tenía el arma en la mano, pero no llegó a apuntar a los funcionarios. La versión de los policías actuantes es que el agente que disparó sintió amenazada su integridad física y la de un compañero.

El funcionario involucrado continúa en funciones, aunque su arma fue retirada para ser periciada, como parte de las actuaciones de rutina. La Fiscalía también espera por pericias balísticas y por el análisis de los registros de las cámaras corporales utilizadas durante el procedimiento.

La causa no tendría una resolución inmediata. Según supo El País, Fiscalía de Homicidios prevé avanzar en una definición después de la feria judicial, que se extenderá entre el 1° y el 14 de julio.