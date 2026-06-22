Adolescente de 14 años murió acribillado dentro de un auto en Maldonado: Policía busca a los responsables

Un adolescente de 14 años murió acribillado mientras estaba en un vehículo en el barrio Las Cooperativas, de la ciudad de Maldonado, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado. El crimen ocurrió este domingo por la noche.

De acuerdo a la información policial, el joven estaba sentado en el asiento del acompañante de un vehículo estacionado entre las calles José Nasazzi y Alberto Supicci. Al lugar concurrieron efectivos policiales y una unidad de emergencia médica, que constató el fallecimiento del menor.

Testigos del homicidio relataron a la Policía que los ocupantes del vehículos habían mantenido un "intercambio de palabras" con dos individuos, que luego abrieron fuego y efectuaron varios disparos contra el automóvil e hirieron al adolescente.

En la escena trabajó personal de Investigaciones, Hechos Complejos y Policía Científica. La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de Tercer Turno, que busca aclarar las circunstancias del hecho.

Mujer de 44 años fue asesinada en Tres Ombúes; su pareja es el principal sospechoso y está detenido

La Policía investiga el homicidio de una mujer de 44 años cuyo cuerpo fue hallado este domingo en una vivienda de la zona de Tres Ombúes, en Montevideo. El caso es tratado como un hecho de violencia basada en género y tiene como principal sospechoso a la pareja de la víctima, un hombre de 37 años que se encuentra detenido, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La mujer había sido denunciada como ausente el pasado jueves 18 de junio ante la Seccional 19. Según informó el Ministerio del Interior, familiares habían perdido contacto con ella varios días antes y decidieron radicar la denuncia al no lograr ubicarla.

La búsqueda estuvo a cargo de personal del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, con apoyo de la unidad K9. Durante las actuaciones, los efectivos localizaron el cuerpo desmembrado en el predio de la vivienda donde la mujer convivía con su pareja. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y contusas.

El hombre detenido posee antecedentes penales por homicidio y hurto agravado. Desde la cartera señalaron que no existían denuncias previas de violencia doméstica vinculadas a la pareja.