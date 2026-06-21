Detuvieron al presunto autor intelectual del crimen de un niño de un año y medio en Colón

La Policía detuvo este domingo en la ciudad de Sauce, departamento de Canelones, a un hombre de 30 años que era intensamente buscado por su presunta participación en el homicidio de un niño de un año y medio ocurrido el pasado 27 de abril en el barrio Colón, en Montevideo.

Según informó la Dirección General de Hechos Complejos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), el sospechoso cuenta con varios antecedentes penales y fue capturado tras una serie de tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron establecer su ubicación. La detención ocurrió en la ciudad de Sauce luego de que la policía averiguara que el sospechoso se iba a trasladar a esa ciudad canaria, informó Telenoche.

El crimen ocurrió en la intersección de Pasaje J y Aparicio Saravia, cuando el pequeño viajaba en un automóvil junto a su padre. En ese momento, ambos fueron atacados a balazos por personas que se desplazaban en una moto.

De acuerdo con información consignada por Telenoche y fuentes del Ministerio del Interior, el ahora detenido mantenía conflictos previos con el padre del menor y es señalado como el presunto autor intelectual del ataque. La hipótesis de los investigadores es que habría coordinado la acción ejecutada por un adolescente de 16 años, quien ya fue imputado por el caso.

El niño fue trasladado de urgencia a un centro asistencial ubicado frente a la plaza Colón, donde falleció pocos minutos después. Su padre, de 24 años, recibió tres impactos de bala y logró sobrevivir.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado al menos cinco disparos y gritos durante el ataque. En el lugar, la Policía encontró seis vainas de calibre 9 milímetros.

El detenido también era requerido por un doble homicidio

Además de estar vinculado al asesinato del niño, el hombre detenido era requerido por otro caso de alta gravedad: un doble homicidio ocurrido el 10 de febrero en el barrio Cofrisa, en la ciudad de Las Piedras.

Tras su captura, la Justicia dispuso que fuera trasladado al Departamento de Homicidios de Montevideo. La Fiscalía que investiga el crimen del niño ordenó su conducción para comparecer ante la sede judicial este lunes.

Por este caso ya se encuentra formalizado con prisión un hombre de 46 años, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.