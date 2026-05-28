Asesinato de niño de un año y medio en Colón: detienen a adolescente de 16 años señalado como autor del crimen

La Policía detuvo este miércoles a un adolescente de 16 años por el asesinato de un niño de un año y medio, tras disparos en el barrio Colón ocurridos el 27 de abril.

El joven fue detenido tras una persecución policial y se espera que sea formalizado en las próximas horas. Es señalado como el autor del crimen y está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales. El crimen tuvo lugar el pasado 27 de abril, entre las calles Pasaje J y Bulevard Aparicio Saravia.

Por este caso hay dos hombres que fueron imputados: uno de ellos por un delito de encubrimiento y otro por coautoría de un delito de homicidio especialmente agravado. Ambos deberán cumplir prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación del caso. Ambos fueron detenidos durante una serie de operativos realizados el pasado lunes 11 de mayo en el barrio Conciliación.

Por ahora, la hipótesis principal apunta a un conflicto entre bandas que se enfrentaron en abril; en este ataque puntual el objetivo era el padre del bebé, un joven de 24 años, que sobrevivió.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Los detalles del crimen

El joven iba en su auto Volkswagen Vento rojo con su hijo en la falda, cuando, en determinado momento, fue atacado a disparos. Mientras que el hombre recibió tiros en el brazo y en el hombro izquierdo —por lo que estuvo internado algunas horas pero quedó fuera de peligro—, al niño la balacera le costó la vida.

El ataque provino de un auto que horas después fue hallado por la Policía en el barrio Verdisol. El vehículo estaba en condiciones, lo que permitió que la Policía Científica pudiera analizar la presencia de material biológico que, eventualmente, pudiera servir para hacer un cotejo de ADN.