"Nivel terrible de violencia" y "no hay adjetivo", afirmó Orsi sobre asesinato de bebé a tiros en Colón

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este martes por el homicidio de un bebé de un año y medio en el barrio Colón, ocurrido durante la noche del lunes. El padre del niño estaba en un auto que fue atacado repentinamente a balazos: si bien el adulto sufrió heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo, el hombro y el oído, el bebé murió a causa de los disparos en el lugar.

El mandatario calificó el crimen de "terrible" y afirmó que "no hay adjetivo" para describirlo. "Hay una cosa clara que es que no hay que aflojar. Lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador. De poco vale saber cuál fue el motivo, el tema es que es un inocente, un niño", opinó. Además, señaló que se está ante un escenario de violencia "que crece".

Operativo policial. Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País

"Ahí hay que buscar las causas más profundas de por qué estamos cada vez más violentos, pero es una sociedad que se ha deteriorado en ese sentido. Y por supuesto, vos podés poner 5.000 policías más, este tema no lo resolvés", añadió. En esa línea, afirmó que el nivel de violencia "no se baja" solamente poniendo "plata o tecnología" y descartó que en este caso particular se tratara de una "falta de presencia" del Estado.

"No es solo un tema de presencia, que es importante. Cuando pasa algo así y hay un nivel tan terrible de violencia es difícil pararlo en el momento", agregó.

El operativo policial en Colón y el estado del padre herido

El crimen ocurrió en Colón, en el noroeste de Montevideo, específicamente en el cruce de Aparicio Saravia y un pasaje denominado J.

La información que brindó la Jefatura de Policía de Montevideo indica que poco antes de las 20:00 de este lunes un joven de 24 años y el bebé ingresaron heridos de arma de fuego a un centro asistencial privado en Garzón y Lanús, en el mismo barrio. Quien los trasladó hasta allí fue un particular.

El adulto, según el diagnóstico médico, sufrió heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo, en su hombro izquierdo y en su oído izquierdo. Con respecto al niño, nada se pudo hacer: murió a causa de los disparos.

Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional.



Sin… — Carlos Negro (@CNegro7) April 28, 2026

Ambos iban en un auto que de repente fue atacado a balazos. Este vehículo fue encontrado a pocos metros del sanatorio. La Policía custodia la escena del crimen y el auto, a fin de encontrar indicios.

Así como Negro, también fueron al lugar el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo, Yony Mezquita, y el director de Hechos Complejos.

El adulto herido sería el padre del niño. Una de las versiones que maneja la Policía es que los delincuentes que abrieron fuego se movían en una moto.