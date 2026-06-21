Macabro asesinato de una mujer de 44 años en Tres Ombúes; su pareja es el principal sospechoso y está detenido

La Policía investiga el homicidio de una mujer de 44 años cuyo cuerpo fue hallado este domingo en una vivienda de la zona de Tres Ombúes, en Montevideo. El caso es tratado como un hecho de violencia basada en género y tiene como principal sospechoso a la pareja de la víctima, un hombre de 37 años que se encuentra detenido, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La mujer había sido denunciada como ausente el pasado jueves 18 de junio ante la Seccional 19. Según informó el Ministerio del Interior, familiares habían perdido contacto con ella varios días antes y decidieron radicar la denuncia al no lograr ubicarla.

La búsqueda estuvo a cargo de personal del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, con apoyo de la unidad K9. Durante las actuaciones, los efectivos localizaron el cuerpo desmembrado en el predio de la vivienda donde la mujer convivía con su pareja.

De acuerdo con información difundida por Subrayado, el cuerpo fue encontrado oculto dentro de una heladera y envuelto en bolsas en el fondo de la propiedad.

El hombre detenido posee antecedentes penales por homicidio y hurto agravado. Desde la cartera señalaron que no existían denuncias previas de violencia doméstica vinculadas a la pareja.

En la investigación trabajan efectivos de Policía Científica, el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes y el Departamento de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía competente. Las autoridades buscan determinar las circunstancias en que ocurrió el crimen y establecer la secuencia de los hechos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia contra las mujeres y se suma a los episodios de violencia de género que son investigados por la Justicia y la Policía en el país.

