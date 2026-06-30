Homicidio de adolescente de 14 años en Maldonado: detienen a dos hombres con antecedentes tras allanamientos

La Policía detuvo en las últimas horas a dos hombres en el marco de la investigación por el homicidio de un adolescente de 14 años en la ciudad de Maldonado el domingo 21 de junio. Según informó la jefatura del departamento, los detenidos tienen 29 y 33 años respectivamente y ambos poseen antecedentes penales.

En el marco de la investigación por el crimen, se realizaron 14 allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Maldonado que estuvieron a cargo del Departamento de Homicidios, con apoyo de Área de Investigaciones de Zonas Operacionales I, II y IV, Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) y la Guardia Republicana.

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado subrayaron que todos los procedimientos fueron autorizados por la Fiscalía de 1er Turno a cargo de Sebastián Robles.

Los dos detenidos permanecen ahora a disposición de la Justicia.

Patrulleros de Policía en Maldonado Foto: Ministerio del Interior

El crimen

El adolescente murió acribillado mientras se encontraba dentro de un vehículo en el barrio Las Cooperativas. De acuerdo a la información policial, el joven estaba sentado en el asiento del acompañante de un vehículo estacionado entre las calles José Nasazzi y Alberto Supicci. Al lugar concurrieron efectivos policiales y una unidad de emergencia médica, que constató el fallecimiento del menor.

Esquina entre las calles José Nasazzi y Alberto Supicci, en Maldonado. Foto: Google Maps.

Testigos del homicidio relataron a la Policía que los ocupantes del vehículo habían mantenido un "intercambio de palabras" con dos individuos, que luego abrieron fuego y efectuaron varios disparos contra el automóvil e hirieron al adolescente.