Entró borracho a un hospital, agredió a una enfermera y lo atraparon: cumplirá seis meses de libertad a prueba

Un hombre de 39 años fue condenado a seis meses de libertad a prueba luego de amenazar a una enfermera del Hospital de Rocha, según informó la Jefatura local a través de un comunicado. El incidente ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando el hombre ingresó borracho al centro de salud.

De acuerdo a la información policial, el detenido se acercó a la enfermera "profiriendo comentarios" que señalaban que "conocía aspectos de su vida privada". Los agentes concurrieron al lugar y ubicaron al agresor, con quien ya habían mantenido otras intervenciones por ocasionar molestias en el hospital. Además, el hombre había ocasionado disturbios en la vía pública y en un refugio del Mides con anterioridad.

Al detenido se le hizo una prueba de espirometría, que dio como resultado 1.68 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego de ser conducido ante la Justicia, el hombre fue condenado como "autor penalmente responsable de un delito de violencia privada, en reiteración con un delito de amenazas", por lo que deberá cumplir una pena de seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Por otra parte, tendrá que cumplir servicio comunitario dos veces a la semana, durante un mes.

Hombre fue asesinado de un disparo cuando llegaba a su casa en Salto

Un hombre fue asesinado el pasado miércoles por la noche en el barrio Calafí, en la ciudad de Salto. Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, se habría tratado de un intento de rapiña.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas, en la plaza ubicada entre las calles Pedro Gallino y Diagonal Calafí. Según la información a la que accedió El País, el hombre llegaba en moto a su casa cuando dos delincuentes le dispararon.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Salto por un automóvil particular y falleció al llegar al lugar.

La Policía de Salto montó un intenso operativo de rastrillaje en las inmediaciones para dar con los delincuentes.

Todavía no hay detenidos.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Primer Turno, Augusto Martinicorena.