Crimen conmociona Buenos Aires: un joven de 24 años asesinó a su madre y la enterró en el patio de la casa

Un joven de 24 años fue detenido en las últimas horas, acusado de haber asesinado a su madre y haberla enterrado en el jardín de la casa familiar, ubicada en la localidad de Castelar, en el oeste de Buenos Aires, según confirmaron las autoridades policiales.

El detenido, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, estaba bajo arresto en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre, y le confesó a un amigo lo que había sucedido con su madre, razón por la cual será imputado por homicidio calificado.

Poco después, y por orden de la Fiscalía, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en la vivienda del detenido. Allí encontraron el cadáver de Graciela Martínez, de 54 años, enterrado en el jardín y cubierto por bolsas de residuos, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Castelar: zona donde un hombre de 24 años mató a su madre e intentó matar a su padre Foto: Google Maps

Ante el hallazgo, se preservó la escena y se convocó a las áreas especializadas, quedando personal de la división de Crimen Organizado de la policía bonaerense a cargo de los peritajes y de levantamiento de rastros, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Número 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón.

Otro caso de matricidio en Buenos Aires

Hace dos meses se había registrado otro caso de matricidio en la zona oeste del conurbano, en la localidad de Ramos Mejía, donde un hombre de 57 años mató a su madre, de 80.

Inicialmente, alegó haberla encontrado muerta, pero finalmente se quebró y confesó el brutal crimen.

La policía halló el cuerpo de la víctima, que fue identificada como Amelia Nora Pérez, en el baño de su vivienda. Por su parte, el matricida fue identificado como Leonardo Ariel Messina Pérez.

Según las primeras versiones, Messina llamó al 9.1.1. y dijo haber encontrado a su madre muerta tras regresar de su trabajo. Sin embargo, las inconsistencias mostradas por el hombre en su declaración hicieron sospechar a los oficiales de policía bonaerense. Finalmente, el hombre se quebró y confesó el crimen.

La Nación/GDA