Publicistas presentan campaña solidaria en apoyo del científico Gonzalo Moratorio

El Círculo Uruguayo de la Publicidad, con el apoyo de los medios de comunicación, impulsa una nueva campaña en colaboración del biólogo Gonzalo Moratorio, quien desde la ciencia tuvo una destacada actuación durante la pandemica contra el covid-19 y ahora lucha por acceder a una costosa terapia experimental para combatir el agresivo tumor que afecta su salud.

Bajo el concepto “A Gonzalo le debemos una”, el Círculo Uruguayo de Publicidad puso en marcha una iniciativa en apoyo de Moratorio, quien debe reunir un millón de dólares para poder acceder a una terapia experimental disponible únicamente en Estados Unidos, Suiza o Japón.

Un grupo de publicistas, comunicadores y profesionales de distintas agencias y organizaciones vinculadas al CÍrculo Uruguayo de la Publicidad decidió poner su experiencia y conocimientos al servicio de una causa que hoy convoca a todo el paÍs: apoyar a Moratorio para reunir los necesarios recursos que permitan realizar un tratamiento de alto costo, con el objetivo de hacer frente a la grave enfermedad que padece.

La iniciativa comenzó a gestarse durante la última edición de Desachate, donde el científico uruguayo participó como invitado destacado del festival. Su presencia, su historia y el momento personal que atraviesa movilizaron a los publicistas que, inspirados por su ejemplo de compromiso con el país, decidieron transformar esa admiración en acción, señaló Aldo Alfaro, presidente del Desachate 2026 y director de Media Office.

“Si de peleas se trata, los publicistas sabemos que la comunicación puede ser una herramienta fundamental, esto se planteó de forma clara y contundente en el Desachate 2026”, agregó Alfaro a propósito de la resiliencia y empatía que caracteriza a este sector de actividad.

Con esa convicción nació una iniciativa que reunió a profesionales de la comunicación para desarrollar una campaña solidaria y comenzar a conectar a personas, medios de comunicación, empresas e instituciones dispuestas a colaborar y sumarse a esta causa.

La campaña busca amplificar el mensaje y movilizar a la sociedad en apoyo a quien, durante uno de los momentos más difÍciles de la pandemia, puso su conocimiento y compromiso al servicio de todos los uruguayos.

“Cuando el país lo necesitó, Gonzalo estuvo ahí. Hoy nos toca estar para él”, expresó el presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad, Martín Belasques.

La colaboración se canaliza a través del 0900 9200 (telefonía fija), la Cuenta HSBC 3699135 (pesos y dólares), a nombre de Ibáñez Natalia y/o Moratorio Gonzalo. Colectivo Abitab 146734, a nombre de Gonzalo Moratorio.