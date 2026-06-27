Marcelo Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habló este viernes por la noche tras la caída 1-0 ante España que significó la eliminación del Mundial 2026: "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", inició en diálogo con DSports.

En este sentido profundizó: "No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores".

Al ser consultado acerca de los motivos por los que decidió reemplazar al capitán Federico Valverde cuando corrían 56 minutos de juego, respondió: "Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque, el objetivo era tener más llegada".

Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Cuando le preguntaron qué considera que le deja a la selección su etapa de 39 meses de trabajo, contestó: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada".

"NO LE DEJO NADA AL FÚTBOL URUGUAYO"



Marcelo Bielsa se refirió al aporte que le deja a Uruguay tras la eliminación del #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/5YjXdfTImi — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

En cuanto al motivo por el que se quedó sin ventana de cambios a pesar de que todavía podía hacer uno más, acotó: "Ingresaron los jugadores que yo creí que iban a mejorar el juego ofensivo, que era lo que teníamos que hacer: Brian Rodríguez, Federico Viñas y sustituimos a Sanabria por nuestro win izquierdo pensando que de ese modo íbamos a tener una mayor capacidad de dañar al equipo rival".

Marcelo Bielsa sobre la salida de Muslera en el entretiempo: "Fue una decisión que tomó él"

En referencia a la salida de Fernando Muslera en el entretiempo del partido tras haber cometido un error que derivó en el gol de Álex Baena, dijo: "Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera".

A la hora de analizar el desempeño del arquero de 40 años en la Celeste y ser consultado acerca de la razón por la que no lo reemplazó para el tercer partido, Bielsa afirmó en primera instancia: "Cuando tomé la decisión de convocar a Muslera fue muy pensada, hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias".

Y añadió: "Después yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado también creo que es un arquero que venía de un año magnífico, es un jugador de muchísima personalidad y carácter. Esa evaluación que usted hace, yo la hago, pero la decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera si no mantenérsela".