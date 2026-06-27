Cómo quedó la tabla del Grupo H del Mundial 2026 tras la derrota de Uruguay ante España por 1-0

La derrota 1-0 ante España y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita terminaron de sentenciar la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, un resultado que representa un fracaso deportivos de la selección por segunda Copa del Mundo consecutiva.

La Celeste finalizó tercera en el Grupo H con apenas dos puntos y una diferencia de goles de -1, producto de los empates ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), además de la caída de este viernes frente a los españoles. Fue el único representante de Conmebol que no logró avanzar a los 16avos de final.

España se quedó con el primer lugar de la zona con siete unidades, mientras que la histórica clasificación de Cabo Verde se concretó con tres puntos, suficientes para terminar por encima de Uruguay. Arabia Saudita cerró su participación con dos unidades, pero con un saldo inferior al de la Celeste porque cayó 0-4 con España.

La eliminación deja una enorme frustración para el equipo de Marcelo Bielsa, que llegaba al torneo con altas expectativas pese al flojo rendimiento durante las Eliminatorias. El rendimiento estuvo lejos de lo esperado durante todo el proceso del entrenador argentino.

Uruguay no pudo imponerse ante dos selecciones que, en los papeles, aparecían como accesibles y terminó dependiendo de una victoria ante España que no llegó. El error de Fernando Muslera en el gol de Álex Baena terminó siendo la imagen final de una participación para el olvido.

También hubo circunstancias que condicionaron al plantel. Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta, dos futbolistas que se perfilaban como titulares, no pudieron competir por problemas físicos. En el caso del zaguero del Barcelona, la historia volvió a repetirse: una lesión lo dejó sin minutos por segundo Mundial consecutivo, tal como había ocurrido en Qatar 2022, cuando Uruguay también quedó eliminado en la primera fase.

El cierre del Grupo H confirmó un golpe histórico para la selección uruguaya, que por primera vez en mucho tiempo quedó relegada detrás de selecciones menores y se marchó de la Copa del Mundo sin victorias, sin clasificación y con más dudas que certezas sobre el futuro del proceso encabezado por Bielsa.