El 1x1 de Uruguay ante España en el Mundial 2026: Sanabria seguro, Bentancur prolijo y Valverde con ganas

Los primeros 45 minutos se fueron con España arriba en el marcador por 1-0 por el gol de Alex Baena donde Fernando Muslera falló al momento de hacerse con la pelota. Antes del tanto de la Furia Roja, la Celeste había mostrado buenas intenciones, mucha entrega en la marca y una gran primera parte de Juan Manuel Sanabria cuando le tocó enfrentar a Lamine Yamal, la principal figura de los europeos.

Fernando Muslera

Falló en un tiro de esquina que no pudo despejar. Rápido de piernas en una pelota suelta en el área celeste. Reacción débil en el gol de Alex Baena.

Guillermo Varela

Al momento de defender pasó prácticamente a ser un tercer zaguero. Gran cierre en una de las mejores jugadas colectivas de España.

Sebastián Cáceres

Seguro y en una de sus mejores intervenciones cortó una pelota en campo rival para iniciar un ataque.

Mathías Olivera

Corte muy importante en una pelota perdida en el inicio del juego y una recuperación perfecta ante Oyarzabal que ganó la espalda dentro del área.

Juan Manuel Sanabria

Cortó bien un mano a mano con Yamal en el inicio, ganó en confianza y también ganó en varias ocasiones ante la figura española que no pudo desequilibrar en la primera parte.

Rodrigo Bentancur

Pase atrás muy peligroso en el inicio del encuentro. Recibió una falta que permitió a Uruguay subir en bloque y cortó una pelota peligrosa en área propia con un cabezazo. De menos a más porque a los 30' puso una pelota en el área que casi conecta Araújo y poco después sacó un zapatazo que pasó cerca.

Federico Valverde

Robó, cortó en el área rival y buscó a Darwin Núñez. Gran pelota recuperada y asistencia a Darwin Núñez que no pudo definir.

Manuel Ugarte

No tuvo tanto contacto con pelota, pero estuvo muy correcto en la marca. España protestó una entrada fuerte, pero legal sobre Oyarzabal. Tuvo que salir en el cierre del primer tiempo muy sentido.

Agustín Canobbio

Con mucha intensidad, al punto que el árbitro se lo marcó. Por momentos apareció casi como lateral por derecha, también tuvo buenas conexiones con Valverde por derecha.

Darwin Núñez

Ganó por arriba en un par de ocasiones. Recibió un pase dentro del área y no pudo definir. También recuperó una pelota alta, pero el centro fue cerrado y terminó en las manos de Simón.

Maximiliano Araújo

Entró poco en juego, pero luego de la pausa de hidratación estuvo cerca de definir ante un centro de Bentancur y después habilitó al Lolo tras sacarse a un par de jugadores de arriba.