El increíble gol que recibió Uruguay tras otro error de Muslera que puso a España en ventaja en el Mundial 2026

La selección de Uruguay estaba haciendo un buen partido frente a España, en el partido decisivo de este viernes en Guadalajara, por la tercera y última fecha del grupo H del Mundial 2026. Pero recibió un golpe justo antes del descanso que puede calar hondo: falló Fernando Muslera y Álex Baena celebró el 1-0 de los españoles.

La jugada se gestó por derecha y empezó con un reclamo de Lamine Yamal ante un quite limpio de Juan Manuel Sanabria, pero la defensa de la Celeste no pudo despejar la pelota ni evitar el peligro.

Fue Marcos Llorente quien se proyectó por la banda derecha y llegó para picar por afuera para desbordar: tiró un centro a media altura hacia atrás, y Baena hizo el resto. A la altura del punto penal, el jugador del Atlético Madrid controló hacia afuera y se perfiló para la derecha y definió.

El remate fue débil, pero la respuesta del arquero de Uruguay fue peor: la pelota picó antes y luego venció las manos de Muslera, para entrar picando suave al arco uruguayo.

¡GOL DE ESPAÑA!



Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Doble golpe para Uruguay: se lesionó Manuel Ugarte

Además del golpe del tanto de España a los 41 minutos, la selección uruguaya sufrió la salida de Manuel Ugarte, quien se lesionó tras pelear una pelota en la mitad de la cancha y pidió el cambio de inmediato. En su lugar ingresó Nicolás de la Cruz.

Uruguay sintió el golpe anímico y no pudo acercarse al arco español en los ocho minutos de adición que se jugaron, y se fue al entretiempo en desventaja.

El blooper derivó en el primer cambio de Uruguay en el partido: el experimentado arquero de Estudiantes de La Plata no salió a jugar el segundo tiempo y entró para ocupar su puesto Sergio Rochet.