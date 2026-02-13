Mataron a un hombre de 48 años en Pando: lo apuñalaron en el cuello y dejaron tendido en ruta 8

Un hombre de 48 años fue asesinado este jueves por la tarde en Pando, informó la Jefatura de Policía de Canelones. Personal policial apostado en el km 26,600 de la ruta 8 divisó a la víctima tendida en la vía pública.

Según información policial, al acercarse a asistirlo, los efectivos "constataron que el individuo presentaba una hemorragia severa en la zona del pecho", por lo que decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital de Pando.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que el hombre falleció. La muerte, según el parte médico, se produjo a raíz de una herida punzante en la zona del cuello que comprometió la arteria aorta.

La Policía Científica trabajó en la escena del crimen para recoger pruebas. En tanto, la Fiscalía de turno dispuso el relevamiento técnico en el lugar y un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al autor del crimen.

Tres homicidios en pocas horas

La semana había comenzado violenta en el departamento de Canelones. Tres homicidios se registraron entre la noche del lunes y la mañana del martes. Primero un hombre fue asesinado en el balneario San Luis y luego hubo un doble crimen en Las Piedras, según confirmaron desde la Jefatura de Policía a El País.

En todos los casos las víctimas tenían antecedentes penales. De momento no hay información respecto a los victimarios, que permanecen prófugos.

La Jefatura de Policía de Canelones emitió un comunicado en el que informó que "en las primeras horas de la mañana, que en la zona de Barrio Corfrisa, a la altura de Alcides Cervieri y Pasaje 8, había dos cuerpos sin vida". Una de las víctimas tenía 44 años y 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas. El otro fallecido tenía 39 años y siete antecedentes por drogas, lesiones y homicidio.

En cuanto al otro crimen, sucedió en jurisdicción de la seccional 29 de Cuchilla Alta, en el destacamento de San Luis. Llegó una comunicación acerca de "múltiples detonaciones de arma de fuego" y hasta allí concurrió la Policía. La pareja del hombre muerto afirmó que él "se encontraba realizando reparaciones en el frente de su domicilio" cuando fue atacado. Tenía 37 años y cuatro antecedentes.