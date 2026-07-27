Siniestro de tránsito fatal en ruta 6: motociclista de 58 años murió tras chocar contra un camión

Un siniestro de tránsito se registró en una rotonda de la ruta 6, a la altura del kilómetro 19, que bloqueó durante algunas horas el sentido de salida de Montevideo durante este domingo.

Según informó Policía Caminera, el incidente ocurrió sobre las 17:15 en la ruta 6, que es la continuación de Avenida de las Instrucciones (cambia de nombre tras el cruce con José Belloni). Un motociclista de 58 años que iba de sur a norte chocó contra un camión que ya estaba en la circunvalación de la rotonda. En la zona, según consta en las fotografías de Caminera, hay cartel de ceda el paso para quienes quieren ingresar a la rotonda.

El conductor de la moto murió en el lugar y, debido al operativo de la Policía, la senda en el sentido de salida de Montevideo estuvo obstruida durante algunas horas. El chofer del camión, de 54 años, arrojó un resultado negativo a la espirometría.

Camión con zorra volcó su carga en la ruta 7

Por otro lado, Caminera también informó que en la ruta 7, a la altura del kilómetro 148, en Florida, un camión con zorra volcó su carga de madera cuando circulaba de norte a sur. Este incidente provocó que la carretera permaneciera totalmente obstruida durante unas horas este domingo.

Camión con zorra vuelca su carga de madera en ruta 7. Foto: Policía Caminera