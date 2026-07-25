Murió quinta víctima de siniestro en Florida ocurrido en marzo y ya son cinco los fallecidos de una misma familia

La quinta víctima de un siniestro fatal múltiple ocurrido a finales de marzo en Florida falleció en la madrugada de este sábado, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la jefatura departamental.

El accidente ocurrió sobre las 21:00 del lunes 30 de marzo en la ruta 56. Cuatro personas murieron a raíz del impacto: un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32.

Otro hombre, de 42 años y miembro de la misma familia, fue trasladado del lugar con "lesiones de extrema entidad" y permaneció en CTI hasta su fallecimiento este sábado.

Se trató de un impacto por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

Los detalles del accidente

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indicó el parte oficial en su momento.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. Luego del impacto el vehículo se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió 300 metros hasta que se detuvo.