Persecución policial cerca de ruta 102 terminó con un siniestro entre un patrullero y un camión

Un patrullero y un camión chocaron cerca del cruce de la ruta 102 y el Camino del Andaluz en el marco de una persecución policial, según informó Telenoche (Canal 4). De acuerdo al noticiero, las personas que la Policía buscaba atrapar viajaban en el camión; la persecución se extendió por varios kilómetros y se registraron disparos.

El camión fue perseguido por dos móviles policiales: en determinado momento del trayecto el patrullero que iba adelante encerró al otro vehículo con el objetivo de detenerlo y ambos chocaron. Los funcionarios policiales no resultaron heridos a causa del siniestro de tránsito.

En la escena, que está siendo trabajada por Policía Científica, se incautó un arma de fuego. Según reconstruyó Telenoche, en determinado momento de la persecución el camión se vio obligado a cruzar un cantero, lo que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo y pudiera ser interceptado por el patrullero.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Siniestro de tránsito fatal en Punta del Este: motocilista de 34 años murió tras chocar con una camioneta

La Jefatura de Policía de Maldonado informó este jueves sobre un siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 16:30 en la intersección de Avenida Francia y Naciones Unidas, en Punta del Este, Maldonado. Un hombre de 34 años que circulaba en una moto chocó con una camioneta y falleció en el lugar.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia, personal policial acudió al cruce tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave.

Los efectivos constataron que en el choque estuvieron involucrados una camioneta Nissan que era conducida por una mujer de 59 que resultó ilesa, y una moto marca Yumbo en la que circulaba el hombre, que llegó a ser asistido por personal médico, pero falleció en el lugar.

En la escena trabajó personal de Policía Científica. Además, las autoridades buscan esclarecer el siniestro.