Persecución policial en Bella Italia terminó con un motociclista fallecido tras chocar con un auto estacionado

Un hombre falleció en un siniestro de tránsito este viernes sobre las 17:30 tras una persecución policial que terminó con un choque en la zona del barrio Bella Italia, en el cruce de la calle Copérnico y Florencia.

Según informó Puesta a Punto (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales, funcionarios del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que se encontraban realizando tareas de patrullaje iniciaron una persecución luego de constatar que una moto —que era de alta cilindrada— circulaba sin matrícula, a alta velocidad y su conductor no llevaba casco.

Durante la huida, el hombre atravesó un lomo de burro, perdiendo el control de la moto e impactando contra un auto que estaba estacionado en la calle Copérnico. Tras la colisión, la moto en la que circulaba el requerido se arrastró más de 150 metros.

Una emergencia médica concurrió al lugar y constató el fallecimiento del individuo. La policía trabajó en la escena para establecer las circunstancias del hecho.

Persecución policial terminó con un motociclista fallecido tras chocar contra un auto en Bella Italia



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Ambulancia. Foto: Ignacio Sánchez.

Persecución y choque entre un patrullero y una moto en la rambla portuaria

Una persecución a dos presuntos delincuentes que iban en moto terminó en un siniestro de tránsito en la rambla portuaria de Montevideo en la mañana de este viernes, lo que provocó un corte en la circulación que duró varias horas.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País, el choque entre la moto y uno de los patrulleros que participaba del operativo fue sobre las 5:30 de la mañana en Rambla 25 de Agosto entre Zabala y Solís.

El siniestro de tránsito es catalogado como "grave" por la Policía, dadas las heridas que sufrieron quienes intentaban escapar. En principio "varios móviles" estaban siguiendo a la moto y en determinado momento chocó contra uno de los autos.

Objetos tirados en la rambla portuaria tras una persecución y choque. Foto: captura de Telenoche (Canal 4)

Ambos ocupantes de la moto, un hombre y una mujer —los dos con antecedentes penales—, cayeron al pavimento. "Resultaron politraumatizados graves, presentando fracturas en miembros inferiores", por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Maciel, que queda a pocas cuadras de allí, en Ciudad Vieja.

"En el lugar trabajó personal policial, Policía de Tránsito y se dispuso la intervención de Policía Científica. El hecho fue registrado por cámaras de videovigilancia", indica el parte policial.

Según informó Telenoche (Canal 4), el hombre y la mujer habían cometido algunos delitos, lo que provocó que se iniciara el operativo. Diversos objetos que habían robado quedaron tirados en la rambla tras el choque.