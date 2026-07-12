Fatal vuelco en Artigas: murió un hombre de 54 años y hay tres heridos

Un hombre de 54 años murió este domingo luego de despistar y volcar el automóvil que conducía en la ruta 30, a la altura del kilómetro 66, en la zona de Paso Farías, departamento de Artigas.

Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 06:40, cuando el vehículo, que circulaba de oeste a este con cuatro ocupantes, despistó por causas que aún se investigan y volcó, quedando finalmente sobre la faja natural al margen norte de la ruta.

El conductor, de 54 años, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a las 10:25 como consecuencia de las lesiones sufridas.

En el vehículo viajaban además un hombre de 29 años, quien fue diagnosticado como politraumatizado leve, y dos mujeres de 28 y 43 años. La primera sufrió politraumatismos graves, mientras que la segunda fue diagnosticada como politraumatizada. Ambas fueron trasladadas para recibir atención médica.

De acuerdo con Policía Caminera, la ruta permaneció liberada al tránsito durante toda la intervención y las causas del siniestro son materia de investigación.