Tragedia aérea en Bahamas: una avioneta se estrelló en una zona boscosa y 10 personas murieron

Las autoridades de Bahamas investigan las causas que provocaron que una avioneta se estrellara al despegar de un aeropuerto en la isla de North Andros y murieran diez personas, nueve hombres y una mujer.

Según detalla la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en sus redes sociales, a eso de las 14.00 -hora local- (18.00 GMT) del viernes, una avioneta de la aerolínea Flaming Air partió desde el mencionado aeródromo y cayó a un área boscosa.

Varios oficiales de la estación de Policía de Nichols Town fueron despachados, al igual que equipos de rescate, quienes al llegar a la zona del accidente, encontraron la avioneta en llamas.

Heartbreaking news from North Andros, Bahamas: A small plane crashed near San Andros Airport today, resulting in multiple fatalities. Seven people were on board, with six tragically losing their lives and one survivor. My thoughts and prayers go out to the victims, their… — Lfleezy (@LFleezy23) July 10, 2026

Un hombre de 24 años fue encontrado con vida y tratado rápidamente por los rescatistas, aunque posteriormente falleció en un hospital debido a las heridas recibidas.

Un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas fue enviado a la zona del accidente para colaborar con la pesquisa.

En ese momento, los equipos de rescate y las autoridades continuaron su búsqueda de posibles sobrevivientes, pero encontraron nueve cuerpos calcinados.

Los cadáveres fueron posteriormente llevados a la isla de San Andros para mantenerlos en custodia hasta que sean transportados a una clínica forense para su debida identificación.

#AccidenteAéreo mortal de bimotor #Cessna402C Utiliner III (C6-FLX) de #FlamingoAirCharter cerca del Aeropuerto de San Andros (SAQ/MYAN) en #Bahamas 🇧🇸. 10 ocupantes, realizaba aproximación a pista 12 de SAQ. Impactó contra área boscosa. Bajo investigación. 10 muertos. 10-07-26 pic.twitter.com/5FisAWOkCC — Iván Castro Palacios (@ivancp25) July 11, 2026

De igual manera, oficiales de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas llegaron hasta la escena para llevar a cabo su independiente pesquisa.

EFE