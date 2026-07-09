El derrumbe de una montaña de basura en India hace colapsar un edificio: tres muertos y decenas de atrapados

Una montaña de basura se derrumbó sobre una planta de gestión de residuos en el este de la India y al menos tres personas murieron y más de una decena quedaron atrapadas, según confirmaron este jueves las autoridades.

"Hoy hemos llegado y localizado dos cuerpos. De ellos, hemos sacado uno. Entre el día de ayer y la madrugada de hoy, nueve personas fueron rescatadas con vida (...) En total, son tres cuerpos localizados. Nos tomará entre media hora y dos horas y media más retirarlo", informó a los medios el comandante de la Autoridad Nacional NDRF, Santosh Bahadur Singh.

El alud de basura tuvo lugar este miércoles sobre las 14:00 hora local, cuando las fuertes lluvias volvieron inestable una inmensa acumulación de desechos que terminó derrumbándose repentinamente sobre un edificio del vertedero con varios trabajadores dentro.

Según las autoridades, siete trabajadores fueron rescatados en las primeras horas del accidente y dos más durante la madrugada, varias de ellas atrapadas durante más de 5 horas.

"Éramos aproximadamente 15 o 16 personas (...) De vez en cuando la gente perdía la esperanza, pero todos mantuvieron el valor. Estuvimos atrapados unas 4 o 5 horas. Después empezamos a sentir algunos movimientos. Antes de eso, estábamos completamente a ciegas, no lográbamos entender nada", aseguró a la agencia local PTI uno de los supervivientes.

El gobierno municipal de la ciudad de Pimpri Chinchwad, donde se encontraba el vertedero, estima que en el momento del siniestro unas 23 personas se encontraban en el interior de las instalaciones, operadas por la empresa Antony Lara Renewable Energy.

Cinco de ellas lograron escapar por su propio pie antes de la llegada de las asistencias, indicaron las autoridades.

Este jueves, un operativo conjunto de las NDRF, el Ejército indio, los bomberos y la policía trabajan a contrarreloj para retirar las estructuras de forma segura y rescatar a cualquier otro desaparecido con vida.

Preguntado por una cifra de supervivientes bajo la montaña de basura, el comandante Singh declaró que, a pesar de haber utilizado detectores de vida y perros de rescate, hasta ahora no se han detectado señales audibles.

"El edificio es sumamente inestable. El primer y principal desafío es que la estructura pueda colapsar por completo y atrapar a mis rescatistas (...) El comedor estaba en la última esquina, por lo que el espacio para maniobrar dentro es tan reducido que solo se puede avanzar gateando", afirmó Singh a los medios.

Las lluvias monzónicas en la India causan decenas de muertos por desastres en todo el país

En paralelo, las fuertes lluvias monzónicas que golpean a la India de norte a sur han dejado en las últimas horas decenas de muertos, miles de evacuados y varias personas atrapadas tras graves colapsos de infraestructura, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió este jueves alertas rojas y naranjas en varias regiones ante la previsión de tormentas acompañadas de relámpagos y lluvias de moderadas a intensas debido a un sistema de bajas presiones que está reactivando el monzón en todo el subcontinente.

Ciudadanos de India en una calle inundada durante las fuertes lluvias en Vasai, a las afueras de Mumbai, India, 8 de julio de 2026. Foto: DIVYAKANT SOLANKI/EFE

La capital amaneció en alerta roja tras registrar una media de más de 73 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, alcanzando picos torrenciales de hasta 160 litros, dejando varias zonas de la ciudad colapsadas y el tráfico paralizado en las principales autopistas que conectan la metrópoli.

En el norte de la ciudad, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de cuatro personas tras el derrumbe ayer de un edificio de cuatro plantas en construcción. Aunque los servicios de emergencia lograron rescatar a un obrero con vida, se teme que varias personas continúen sepultadas bajo los escombros.

Paralelamente, las lluvias torrenciales han provocado una emergencia industrial en la región de Raigad, donde la crecida de un río rompió el muro de una planta de gas y arrastró unos 3.000 recipientes de combustible que flotan a la deriva por la corriente.

Inundaciones en India por lluvias monzónicas. Foto: EFE

En Gujarat, la ciudad de Surat quedó sumergida tras recibir 358 litros por metro cuadrado de lluvia en un solo día, registrándose al menos nueve muertos por ahogamientos y electrocuciones, lo que obligó a la evacuación de más de 3.800 residentes, indicaron las autoridades regionales.

La búsqueda de desaparecidos también continúa en Kerala, después de que un alud de lodo colapsara las obras de un túnel y bloqueara sus salidas en la montañosa región de Wayanad, matando al menos a cinco trabajadores.

Al balance de estas emergencias con al menos 21 fallecidos en total, se suma el impacto acumulado del monzón desde su llegada en junio, que ya contabiliza 62 muertos y 74 heridos sólo en Maharastra según las autoridades y mantiene bloqueadas las montañosas carreteras del norte, como Uttarakhand e Himachal Pradesh.

EFE