Tilman Fertitta, el magnate al que Trump llama "gemelo", es embajador en Italia y compró el Caesars Palace

El magnate estadounidense Tilman Fertitta (69) acaba de concretar la mayor adquisición de su carrera. Se quedó con el icónico complejo hotelero y casino de lujo Caesars Palace de Las Vegas y su empresa matriz, Caesars Entertainment, tras desembolsar US$ 6.000 millones en efectivo y asumir una deuda de US$ 12.000 millones.

El dinero no es problema para el empresario nacido en Galveston, Texas. Su patrimonio personal supera los US$ 11.000 millones, según estima Forbes.

Además de su enorme fortuna, Fertitta es reconocido por su perfil polifacético: es empresario gastronómico y del sector del juego; autor, conferencista y personalidad televisiva; propietario de los Houston Rockets y, desde mayo del año pasado, embajador de Estados Unidos en Italia.

El multimillonario fue designado para ese cargo por la confianza que le tiene el presidente Donald Trump, quien lo llama «mi gemelo» por las similitudes que encuentra entre ambos, como su personalidad extrovertida, mentalidad empresarial y negocios exitosos.

Una de las principales muestras del perfil empresarial de Fertitta es Landry’s Inc., un grupo multinacional con operaciones en los sectores de restauración, hospitalidad y entretenimiento, que cuenta con más de 600 propiedades en 15 países.

Con sede en Texas, la compañía incluye marcas como Landry’s Seafood House, Saltgrass Steak House, Morton’s The Steakhouse y Bubba Gump Shrimp Co. Esta cadena se hizo conocida incluso fuera de Estados Unidos gracias a su aparición en la película ganadora del Oscar en 1994, Forrest Gump.

Fertitta forjó su trayectoria en el negocio gastronómico desde abajo. Comenzó aprendiendo en el restaurante de mariscos de su padre en Galveston, donde trabajaba luego de ir a clases.

Luego, a los 23 años, pidió un préstamo de US$ 6.000 para abrir un hotel, y más tarde dio sus primeros pasos como empresario al comprar una participación en la entonces incipiente Landry’s.

Sube la apuesta

En 2005, el empresario dio el salto a la industria del juego con la compra de los casinos Golden Nugget. Bajo su gestión, la compañía se expandió desde Las Vegas a otras ciudades como Atlantic City y Lake Charles sumando ocho locaciones.

La reciente adquisición de Caesars Palace amplía la presencia de Fertitta en el sector de juegos de azar, donde compite con MGM Resorts y Las Vegas Sands en EE.UU.

Caesars Palace opera más de 50 casinos y reúne 46.000 habitaciones; sus ingresos ascienden a US$ 12.000 millones anuales.

Caesars Palace de Las Vegas. ETHAN MILLER/REUTERS

La división de juego y Landry’s integran la empresa matriz, Fertitta Entertainment, que además nuclea las operaciones de los Houston Rockets, la aventura del magnate en el ámbito deportivo.

Fertitta compró la franquicia de la NBA en octubre de 2017 en una transacción valuada en US$ 2.200 millones.

El empresario se ha declarado fanático de los Rockets de toda la vida. «Empecé a seguir al equipo cuando se llamaban San Diego Rockets y me hice seguidor cuando se trasladaron a Houston. Ganamos el campeonato en 1993 y 1994, y espero volverlo a hacer como propietario», declaró.

Estrella de TV

El éxito en los negocios catapultó a Fertitta a la pantalla televisiva. En 2016 su fama empresarial se masificó a partir del rol protagónico de multimillonario en el programa Billion Dollar Buyer.

Emitido entre 2016 y 2018, el reality show mostraba al magnate recorriendo Estados Unidos en busca de productos y servicios innovadores para abastecer sus restaurantes, hoteles y casinos.

Lejos de los sets de televisión y el mundo corporativo, el empresario texano es un amante del mar. Entre sus posesiones más preciadas figura un superyate de 117 metros de eslora, el Boardwalk, valuado en unos US$ 450 millones.

Esa vida lujosa se alinea con su filosofía personal. Una de sus frases de cabecera dice: «Nunca antepongas tu estilo de vida al crecimiento de tu negocio».