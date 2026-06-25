El prodigio que empezó a programar a los 11 años y creó una empresa valuada en US$ 60.000 millones

Para aumentar su productividad, las empresas de tecnología están confiando cada vez más en la inteligencia artificial (IA) para desarrollar software, una tarea que hasta hace poco recaía exclusivamente en humanos. Este cambio de paradigma se convirtió en una mina de oro para Michael Truell (25), CEO y cofundador Anysphere, la compañía detrás de Cursor, una herramienta de programación asistida por IA que utiliza instrucciones en lenguaje natural para crear código.

La compañía, fundada en 2022 y con sede en San Francisco (California) acaba de protagonizar una transacción histórica tras ser adquirida por SpaceX -la firma aerospacial propiedad de Elon Musk que salió recientemente a bolsa-, a cambio de US$ 60.000 millones en acciones.

El valor de la transacción demuestra no solo el interés de Musk en impulsar sus propios proyectos vinculados a la IA, sino también la efervescencia de un sector en el que Anysphere compite con gigantes como OpenAI, Google y Anthropic.

Además, la compra marca un hito personal para Truell, quien, gracias a la operación duplicará su fortuna hasta los US$ 2.700 millones, convirtiéndose en uno de los de multimillonarios tecnológicos más jóvenes del mundo. Lo mismo ocurre con sus socios cofundadores de Cursor, Aman Sanger (25), Sualeh Asif (25) y Arvid Lunnemark (26), según informó la revista Forbes.

Una valla publicitaria con imágenes de SpaceX se exhibe en el Nasdaq Marketsite en Times Square, en Nueva York. Foto: AFP

Una mente brillante

Mucho antes de emprender y acumular millones, Truell nació en Nueva York en el seno de una familia de periodistas. Sin embargo, desde pequeño mostró interés por la informática, un campo en el que destacó desde temprana edad. A los 11 años comenzó a desarrollar sus primeros juegos para teléfonos móviles y más tarde creó Halite, un juego para programadores que tuvo gran popularidad.

En paralelo a sus clases en la escuela preparatoria privada Horace Mann, en el Bronx, obtuvo varias medallas en la Olimpiada Internacional de Informática.

Su siguiente paso fue ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para estudiar Ciencias de la Computación. Al terminar su primer año en la universidad, realizó una pasantía de verano en Google. Durante esa etapa conoció a Ali Partovi, uno de los primeros inversores de Facebook y Airbnb, quien buscaba reclutar jóvenes talentos para su programa de aceleración Neo Scholars.

Cuando ambos se reunieron en una cafetería, Partovi le entregó un ejercicio de programación que, según pensó, requería una hora para resolverse. Sin embargo, Truell lo completó en solo 10 minutos. La demostración impresionó al empresario, quien lo incorporó al programa y, años después, se convirtió en uno de los primeros inversores de Cursor.

En 2022, Truell y sus compañeros del MIT -Sanger, Asif y Lunnemark- canalizaron a través de un proyecto propio el interés en la IA, una tecnología que venían estudiando desde el año anterior. Cursor surgió a partir de las limitaciones que se observaban en herramientas como GitHub Copilot para trabajar en proyectos de gran escala o que requieren una información profunda del contexto.

Tras seis meses de desarrollo, el equipo de Anysphere creó un asistente de IA capaz de crear, editar y entender proyectos complejos de software, además de ejecutar tareas a partir de instrucciones expresadas en lenguaje natural.

Código para el futuro

Los avances recientes de la IA han impulsado el crecimiento de Cursor. La compañía recibió una primera ronda de financiación de US$ 60 millones en 2024 y, para finales de 2025, había levantado por esa vía US$ 3.300 millones, elevando su valor de US$ 2.500 a US$ 30.000 millones en tan solo un año, según Forbes.

Hoy la tecnológica factura unos US$ 4.000 millones anuales, una cifra que se incrementó tras el lanzamiento de Cloud Agents, una herramienta que ejecuta tareas de programación complejas durante horas en segundo plano.

Además, Cursor cuenta con más de 300 empleados y el 67% de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 utilizan su tecnología, señala la revista Fortune.

Aunque la IA asume un papel cada vez más relevante en la creación de software, Truell sostiene que el factor humano seguirá siendo fundamental en tanto logre adaptarse a una nueva realidad. En su visión, los programadores evolucionarán hacia el rol de «diseñadores de lógica», al definir cómo debe funcionar un sistema, incluso si no saben escribir el código que lo implementa.

Para el CEO, «el futuro estará más relacionado a la intención de qué quieres hacer y no tanto de cómo hacerlo».