La magnate de los mares que hizo fortuna con la gigante multinacional MSC Group

Una de las mujeres más ricas del mundo construyó su fortuna junto a su esposo, con un préstamo y un barco usado.

Cuando Rafaela Aponte-Diamant (81) rondaba los 20 años conoció en un viaje en ferry entre Nápoles y Capri a quien sería su esposo y socio de negocios, el italiano Gianluigi Aponte.

Aponte-Diamant nació en Haifa, poco tiempo antes de la creación del estado de Israel. Su padre era un ejecutivo bancario y por su trabajo viajaba a menudo, lo que le permitió conocer distintos países desde niña. La familia se instaló durante varios años en Ginebra, Suiza, donde ella creció.

Era 1960 cuando Rafaela se enamoró de Aponte. El italiano era el capitán del ferry en el que ella viajaba como turista. Sin embargo, pasaron 10 años hasta que, después de casarse, la pareja decidió apostar en conjunto por un negocio propio. Pidieron un préstamo de US$ 200.000 para comprar un carguero alemán y de esa manera darle vida a su emprendimiento marítimo.

El barco bautizado «Patricia» fue el inicio de la hoy mundialmente conocida Mediterranean Shipping Company (MSC).

Las operaciones de la empresa familiar comenzaron con fletes marítimos entre Europa y África. Ese servicio le permitió a los cofundadores comprar más barcos usados para ampliar la flota.

Mar de oportunidades

Los conocimientos sobre el mar,la experiencia adquirida en el negocio marítimo y su capacidad para negociar impulsaron al matrimonio a ir por más con la empresa. Tras consolidarse en el transporte de carga, la pareja decidió diversificar las operaciones y sumó el negocio de los cruceros con la compra de nuevos buques.

Ese nuevo rubro se convirtió en un pilar de la compañía y dio origen a MSC Cruceros, una de las marcas más conocidas del mundo en transporte de pasajeros con fines turísticos.

Crucero MSC Poesía. Foto: MSC Cruceros

Con el tiempo, el proyecto que comenzó con un barco se transformó en un conglomerado de empresas compuesto por firmas navieras y otras vinculadas a la salud: Mediterranean Shipping Company, MSC Cruceros, Explora Journeys, Italo, MSC Air Cargo, Grandi Navi Veloci, SNAV, WEC Lines, MEDLOG, Terminal Investment Limited (TiL), MedTug, Gram Car Carriers (GCC), Africa Global Logistics (AGL), Log-In y el grupo Mediclinic.

Según datos del holding, MSC Group cuenta con una flota cercana a los 1.000 barcos —entre buques de carga, cruceros y ferries— y opera en 520 puertos distribuidos entre más de 155 países.

A pesar de la diversificación, MSC «permanece fiel a una filosofía tan simple como inspiradora: que cada viaje nazca del vínculo entre las personas y el mar», afirma en su sitio web.

En 2021, la pareja de empresarios fundó Explora Journeys, una «marca hermana» de MSC Cruceros especializada en viajes de lujo. Algunos de sus destinos incluyen el mar Mediterráneo, el Caribe, Alaska y Asia. Para 2029, la compañía prevé lanzar un crucero que dará la vuelta al mundo con una duración de 128 días.

Con una plantilla de 200.000 empleados y más de 300 rutas marítimas, MSC Group ha sido la fuente de la fortuna del matrimonio. La pareja acordó dividir el paquete accionario de la compañía en partes iguales y, según estima Forbes, cada uno posee una fortuna de US$ 44.000 millones.

Filantropía

Más allá de su actividad empresarial, Aponte-Diamant también lidera la MSC Foundation, una organización filantrópica creada en 2018 para impulsar el compromiso con la ayuda humanitaria y la conservación de los espacios marinos, el entorno en el que MSC desarrolla gran parte de su actividad. Actualmente, la fundación tiene presencia en 72 países.

Entre sus principales iniciativas destacan la financiación de proyectos de Unicef que han ayudado a más de 100.000 niños; su participación en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; sus alianzas con la organización Marevivo, que busca formar a marineros y fomentar la protección de los mares; la donación de barcos con equipamiento médico para ofrecer atención sanitaria en zonas remotas; y el apoyo a Mission Blue, un proyecto internacional que impulsa propuestas educativas vinculadas a la conservación marina.

La fundación se financia en parte de las donaciones que realizan los pasajeros de los cruceros de lujo de MSC.

Cinco décadas después de «zarpar» en su aventura empresarial, Aponte-Diamant no solo se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo, sino también en una impulsora de iniciativas humanitarias y ambientales.