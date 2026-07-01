Desaprobación de la gestión de Orsi trepa a 56%, según encuesta de Factum tras episodio de la camioneta

La consultora Factum dio a conocer este miércoles su última encuesta de opinión pública acerca de la evaluación que hacen los uruguayos de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

De acuerdo a los datos presentados en VTV Noticias por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el 56% desaprueba la gestión del presidente, el 24% la aprueba, y el 20% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-32%).

Esta es la primera encuesta de Factum tras la polémica de la camioneta del mandatario. La camioneta Hyundai Santa Fe fue donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en medio de los cuestionamientos por su compra, a US$ 25.000 menos que el precio de lista, con un auto donado en su campaña como parte de pago, y a pocos días de asumir.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

La consultora subraya que el presidente Orsi "se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió": "No solo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que poco más de la mitad de los votantes oficialistas aprueben la gestión", señala la medición.

La evolución de la aprobación del mandatario muestra una caída de 5% entre la medición del 2º bimestre del año y la medición del 3º bimestre, y una caída acumulada de 13% entre el 1º bimestre y el 3º bimestre de 2026.

Por partido político

Si se divide por partido político, la encuesta muestra que actualmente la aprobación del mandatario entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en octubre de 2024 se ubica en el 52%, con un 25% que no aprueban ni desaprueba y un 23% que desaprueba la gestión.

Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana (CR), el nivel de aprobación de Orsi se encuentra en el 2%, el 12% no aprueba ni desaprueba, y el 86% desaprueba.

Presidente de la República Yamandú Orsi. Foto: Archivo El Pais

Ficha técnica:

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 20 de junio. Se tomaron 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas. Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, de 18 años en adelante.