El directorio de la Caja de Profesionales le pidió una reunión al presidente Orsi, ¿qué planteará y qué espera?

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) solicitó una audiencia con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para tratar el tema de la crisis de la institución, dado que quedó con disconformidad con el resultado de las reuniones de la Comisión de Expertos que realizó recomendaciones para una reforma de la entidad.

La carta de solicitud, a la que accedió El País, señala que la reunión es para "poner en su conocimiento (del presidente Orsi) y considerar conjuntamente diversos aspectos vinculados a la situación institucional, financiera y previsional de la Caja, así como las alternativas necesarias para asegurar su sostenibilidad y el adecuado cumplimiento de sus fines legales",

La carta, fechada y entregada este martes, está firmada por el presidente de la Cjppu, Andrés Pérez,y otros integrantes de la entidad.

Discusión. El organismo que administra las jubilaciones profesionales continúa a la busca de una solución para su situación financiera. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

En conversaciones con El País, Pérez afirmó que las "soluciones" planteadas por los integrantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Expertos no son tales, en la medida en que no garantizan la sostenibilidad de la Caja.

La Cjppu, por su lado, propone que el ejercicio liberal no declarado sea facilitado por otros organismos, particularmente el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General de Impositiva (DGI), con intercambios de información con la Caja.

Asimismo, tiene una postura favorable a incorporar al ámbito de aplicación de la Cjppu a aquellos profesionales que ingresen al mercado de trabajo bajo relación de dependencia. En otro orden, considera necesario rediseñar el sistema de timbres profesionales (lo que podría llevar al aumento de precios de algunos y a la baja de otros).

En cuanto a los cálculos, la Cjppu plantea un cambio de aportación puramente basado en la facturación real en forma gradual. También reclama que el pago del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) no vaya al BPS sino que se vuelque a la Caja de Profesionales.

Produccion fotografica con billetes frente al edificio sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, ubicado en Andes 1521, Montevideo, dinero, pesos uruguayos, nota por crisis en la Caja de Profesionales, ND 20201015, foto Estefania Leal - Archivo El Pais, fachada Estefania Leal/Archivo El Pais

En la Cjppu existe malestar dado que se están reglamentando iniciativas sin estar sus directores enterados, y que en las reuniones en la Comisión de Expertos se tomaron algunas posicones supuestamente conjuntas que ahora no aparecen, como por ejemplo, tomar acciones para que los profesionales que ejercen en forma independiente coticen en la Cjppu, entre otros asuntos.

Todos estos temas serán planteados en la reunión con el presidente Orsi, en caso de ser aceptada, y la Cjppu espera que algunas de las medidas que propone sean realmente contempladas, dado que hasta ahora "no se está yendo en la dirección correcta", dijo Pérez a El País.