Caja de Profesionales: Comisión de Expertos llegó a diagnóstico consensuado sobre crisis, pero discrepa en medidas de reforma

La Comisión de Expertos para la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales (Cjppu) cerró una etapa en la que el directorio de la institución coincidió con el “diagnóstico que será presentado a Presidencia de la República y a la Asamblea General, pero no con las soluciones”, dijo a El País su presidente, Andrés Pérez. Así culminaron las reuniones de esta comisión creada para evaluar una reforma profunda de la entidad con el objetivo de asegurar su viabilidad.

El director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la comisión, Leonardo Di Doménico, había declarado a La Diaria que se elaboró “un denso informe” que “más allá de matices” tuvo un “acuerdo general”.

“Esa declaración (de Di Doménico) es subjetiva, los ‘matices’ son tal cual el cristal con el que se mire. Sí hubo un documento único y consenso en el diagnóstico, pero discrepamos totalmente en las soluciones”, afirmó Pérez.

Tanto la comisión como el directorio de la Cjppu se comprometieron a no mostrar el contenido del informe antes de presentarlo al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse; sin embargo las partes han adelantado sus posiciones a lo largo del proceso.

Hasta hace pocas semanas, la Caja de Profesionales manejaba la idea de presentar un documento aparte del de la comisión debido, precisamente, a sus muchas diferencias en las alternativas de soluciones para que la entidad sea sustentable, pero en la recta final, llegaron a un solo documento de unas 45 páginas, con agregados incluidos solo con las propuestas específicas de la entidad.

“Las soluciones que marca la ley desde el punto de vista de la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo son planteadas por la Caja –no solo por la directiva, sino por toda la Caja- y no han sido tenidas en cuenta, en principio, por el Poder Ejecutivo”, dijo Pérez.

El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, en entrevista con El País. Foto: Estafanía Leal, El País.

“Hay consenso en el diagnóstico y profundas discrepancias en las soluciones”, remarcó.

En tanto, fuentes vinculadas a la Cjppu indicaron a El País, que uno de los puntos de solución en los que hubo acuerdo fue en un artículo que permite el intercambio de información de la Caja con otros organismos (Dirección General Impositiva -DGI-, Aduanas, Banco de Previsión Social -BPS-, entre otros) en la medida en que se resolvería un reconocimiento de la entidad como organismo tributario.

En entrevista con El País, cuando asumió su cargo actual, Pérez había dicho que necesitaban “saber algunos datos pero, por ejemplo, la Aduana se ampara en el secreto aduanero y no nos lo da; o la DGI tampoco nos da información por el secreto tributario; tampoco el BPS que alega reserva de datos personales. Entonces, estamos imposibilitados de absolutamente todo”.

Para la Cjppu, las soluciones a la crisis de la entidad pasan por un mix que abarca: hacer una revisión de los timbres profesionales (a su entender, algunos podrían aumentar y otros bajar de precio), el redireccionamiento del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a la Cjppu (actualmente va al BPS), algo en lo que hay desacuerdo con la Comisión, y en los aportes de los nuevos profesionales (lo que también ha dado lugar a polémicas), entre otros asuntos.

De acuerdo a declaraciones dadas anteriormente por representantes del Poder Ejecutivo y la Cjppu, es probable que sí haya acuerdo en cuanto a los aportes de los nuevos profesionales en términos generales, pero no en los montos, los tiempos u otras condiciones al respecto.

Sin hacer comentarios sobre ello por el compromiso de confidencialidad asumido, Pérez sí confirmó a El País que “estamos totalmente insatisfechos” sobre las medidas, que además no tienen fecha de puesta en práctica.

“Cuando esté el documento publicado, nos sentiremos en condiciones de hablar libremente, pero ese texto es más que todo desiderativo, sin plazos ni nada”, apuntó.

Sobre el déficit de la Caja

Respecto a los datos de cierre del balance de 2025 de la Cjppu, Pérez dijo que el déficit alcanzó los US$ 31,9 millones. No obstante, en lo que va de 2026 la situación ha ido mejorando debido a las medidas que se han ido implementando, como el mayor aporte de los jubilados, entre otras, de acuerdo a una auditoría. Al comparar marzo de 2025 con el mismo mes de 2026, el resultado del ejercicio fue de mejora.

En el mes de marzo de 2025, la Caja tenía un déficit de $ 329.845.544 (unos US$ 8,3 millones), mientras que en marzo de este año, al comienzo de la aplicación de la ley de reforma exprés, tuvo un resultado equilibrado, con un pequeño superávit de $ 5.859.460 (US$ 146.486.).

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Foto: Caja Profesional

En el primer trimestre de 2025 el déficit era de $ 1.046 millones (alrededor US$ 26,2 millones), mientras que en el mismo período de 2026 el resultado estaba cerca del equilibrio, con un déficit de solo $ 72 millones (unos US$ 1,8 millones). “Los números muestran así que la situación está cambiando notoriamente”, observó Pérez.

A su entender, con las modificaciones que se plantearon en la ley —ya sea tanto por el aumento de los activos, la tasa de contribución pecuniaria de los pasivos y otras medidas—, es que el déficit se ha reducido paulatinamente en los últimos meses.

“Es cierto que en 2025 perdimos mucho dinero, pero también es verdad que hasta diciembre del año anterior, la Cjppu lo fue absorbiendo con dinero propio, con sus reservas”, aclaró, recalcando que en estos primeros meses de 2026 la transición “ha sido marcada”.

En cuanto al déficit de US$ 31,9 millones de 2025, también afirmó tener en cuenta que la contribución del Estado se definió en julio del año pasado, cuando se terminó de aprobar la ley, y ese aporte comenzó en agosto (los $ 665 millones que marca la ley, más 2,5 veces el aporte de la contribución pecuniaria que hicieron los pasivos de la Caja).

De todas maneras, Pérez advirtió que las proyecciones financieras son positivas, pero siempre que se tomen las medidas de sostenibilidad que la Cjppu propone; de no ser así, entiende que las mejoras no podrán mantenerse o se perderán nuevamente.

"Aún no llegó el aporte de 2026"

"La entrega del aporte para este año a la Cjppu todavía no se ha cumplido por parte del Poder Ejecutivo, aunque está definido en la ley”, afirmó el presidente de la entidad, quien agregó cierta preocupación al respecto porque la ley, en realidad, lo que plantea es que el Ejecutivo está “facultado” a aportar, pero no queda clara la obligatoriedad de hacerlo. “El estar facultado puede significar que nos pueden dar los $ 665 millones , un peso o nada”, señaló.

“Aún no llegó nada. Por eso, si bien hubo una mejora en (los resultados de la Caja en) los primeros meses de este año, la Cjppu sigue absorbiendo los déficit mensuales que va teniendo”, agregó.

El presidente de la entidad recalcó que desde el aporte del Estado del pasado agosto, “no hemos recibido ni un peso; esa es gran parte de nuestra disconformidad”. Si bien el aporte puede darse en el correr del año, una opción es que sea en diciembre, previo a los grandes pagos que debe realizar la Cjppu a sus jubilados y pensionados en esas fechas.

Consultado por El País sobre qué pasará si ese dinero no llega, Pérez respondió que la Cjppu se verá obligada a pagar sus jubilaciones y pensiones en enero de 2027, en vez de en diciembre de 2026, porque se mantienen firmes en no recurrir a cuotas. “Eso no va a suceder”, concluyó Pérez.

Gabriel Oddone en el Senado, por el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales. Foto: Ignacio Sánchez.

Semanas atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo en una charla de cierre de curso para periodistas en la Universidad Católica que “puede haber un contribuyente de la Caja de Profesionales que tenga un problema, pero en promedio, son gente que se parece a los que estamos acá en la vuelta. Esos no son problemas, problema son las personas que no tienen un piso”.

Oddone sostuvo que la pobreza en Uruguay es “una bomba de tiempo”.

El aporte del Estado

La ley fijó un aporte financiero de entregas mensuales de $ 218 millones a partir de agosto de 2025 y una partida adicional anual de $ 665 millones. Para 2026, la partida adicional estipulada es del mismo monto, que aún no ha recibido la Cjppu.

Para el ejercicio 2027, el monto determinado en la ley baja a casi la mitad, $ 332 millones, al considerar que estarán en funcionamiento más mecanismos de ingresos propios en la Cjppu.