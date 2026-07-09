Cumbre de la OTAN: de las críticas de Trump a una reunión con “mucho amor” y "tremendamente exitosa"

Los líderes de la OTAN concluyeron ayer miércoles su cumbre de Ankara acordando un aumento del presupuesto en defensa al anunciar nuevos contratos con la industria por más de 50.000 millones de dólares, y sorteando una vez más las embestidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro de los líderes comenzó con tensión por las críticas de Trump al Reino Unido, Italia o España por considerar que no le habían respaldado para atacar Irán, o contra Dinamarca, al reiterar que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos.

No obstante, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el encuentro como “tremendamente exitoso”, y tanto él como Trump hablaron después de la unidad e, incluso, del “amor” que se respiró de puertas para adentro, según el mandatario estadounidense.

“Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, dijo Trump a los periodistas tras la reunión a puerta cerrada de 32 jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en la capital turca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en cumbre de OTAN. Foto: AFP

Trump les aseguró que quería que Estados Unidos permaneciera en la OTAN: “Queremos seguir con ustedes”, contó a la AFP una fuente presente en la sesión.

Y eso se reflejó en la declaración final, en la que los líderes de la OTAN reafirmaron su “férreo compromiso” con la cláusula de asistencia mutua consagrada en el Artículo 5 del tratado de la alianza.

Pero Trump había empezado la jornada repartiendo ataques contra la soberanía danesa de Groenlandia, el gasto militar español y la falta de ayuda de sus socios en la guerra contra Irán.

“No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos”, aseguró.

Sin embargo, una vez que Trump se reunió cara a cara con los dirigentes a puerta cerrada, su tono cambió notablemente.

Rutte aseguró que la OTAN es un lugar en el que se pueden tener “debates acalorados” pero que eso, al fin y al cabo, es la “esencia de las democracias” y “nos hace más fuertes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una sesión de trabajo de los líderes de la OTAN, en Ankara. Foto: AFP

Gasto militar

Si la cumbre del año pasado en La Haya fue la del compromiso de invertir en diez años un 5% del PIB en gasto militar, esta de Ankara debía ser la del cumplimiento, según Rutte, en la que los aliados de la OTAN mostraran una senda creíble para lograr esa meta.

“Estamos reequilibrando nuestra seguridad para mejor, y de eso se trata la OTAN 3.0”, en palabras de Rutte, que dijo entender la “irritación” de Estados Unidos por la inferior inversión militar de los aliados europeos y Canadá que ahora, en cambio, está virando.

Destacó los importantes avances logrados, ya que el gasto total en defensa y seguridad ronda el 4% solo un año después de La Haya.

La primera jornada de la cumbre, el martes, se centró en un Foro de la Industria de la Defensa en el que se anunciaron nuevas adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de dólares.

El secretario general Mark Rutte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Turquía, Recep Erdogan, en cumbre de OTAN. Foto: AFP

El mensaje fue favorecer la innovación y producción conjunta con el lema “hecho en la OTAN” y una clara alusión a la importancia de la industria estadounidense en un momento en que la Unión Europea, dentro de su estrategia de ser más autónoma en seguridad y reforzar el “pilar europeo” dentro de la OTAN, está apostando por favorecer las adquisiciones comunitarias.

Rutte insistió en que es necesario “acelerar la producción, eliminar barreras, potenciar la resiliencia, invertir en innovación y colaborar con los socios para maximizar la cooperación”.

En el foro, los aliados también pusieron en marcha la iniciativa Drone Edge, que supondrá una inversión de 40.000 millones de dólares en sistemas no tripulados durante los próximos cinco años, y los líderes aprobaron ayer su nueva estrategia para la cooperación entre la industria y la OTAN.

Otros 27.000 millones de euros se invertirán en modernizar la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustible y en nuevas instalaciones, incluidos oleoductos hacia la parte oriental de la Alianza.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, al margen de la cumbre de la OTAN. Foto: AFP

Ucrania

Pese a que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuvo presente en el foro industrial, cerró importantes acuerdos en materia de drones con varios países europeos y tuvo multitud de reuniones bilaterales, no fue invitado esta vez a participar en la sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte y el Consejo OTAN-Ucrania tradicional se celebró el martes a nivel de ministros de Exteriores.

En cualquier caso, los líderes aliados confirmaron en su declaración conjunta el apoyo a Kiev, comprometiéndose a proporcionar al menos 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación a Ucrania este año, y una cifra al menos así de elevada el próximo. EFE, AFP

“El mejor comunista, junto con Lenin”

Donald Trump bromeó ayer al afirmar que él “sería el mayor comunista de la historia”, junto con Lenin. “El comunismo es fácil de vender. Yo sería el mayor comunista de la historia. Junto con Lenin. Te dicen que tendrás alquiler gratis para el resto de tu vida. Lo que no te dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria”, dijo en la cumbre de la OTAN en Turquía. Trump insistió en que el comunismo “es un desastre” y es algo que se ha “demostrado durante miles de años”. Trump aseguró que le fue bien entre los votantes hispanos durante las elecciones de 2024 porque “muchos de ellos vinieron de países que eran esencialmente comunistas”.