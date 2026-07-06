Líderes de la OTAN impulsarán millones para la industria militar en próxima cumbre en Ankara de esta semana

Los líderes de la OTAN se reúnen el martes y el miércoles en Ankara para hacer balance de sus progresos en gasto en defensa e impulsar acuerdos millonarios con la industria militar, además de garantizar un nuevo apoyo financiero a Ucrania, en un esfuerzo de los europeos por asumir más responsabilidad en la Alianza ante la presión de Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump viene acusando a Europa de no aportar suficientes recursos a la Alianza y, diciéndose decepcionado, hasta llegó a afirmar que asistirá a esta cumbre de la OTAN solamente por su respeto al Turquía, país anfitrión, con Recep Tayyip Erdogan al frente. Sin embargo, más allá de las tensiones entre Estados Unidos y Europa, países de la Unión Europea (UE) ya han anunciado que aumentarán sus desembolsos para fortalecer la Alianza.

“La OTAN es y siempre será una alianza transatlántica, pero debemos reequilibrarla para mejor (…). En estrecha colaboración con Estados Unidos, los aliados europeos y Canadá están asumiendo mayor responsabilidad en materia de defensa convencional en Europa”, señaló esta semana desde Berlín el secretario general aliado, Mark Rutte.

Los líderes tratarán de hacer valer el compromiso del año pasado de invertir un 5 % de su PIB en defensa para 2035 frente a las insistentes críticas de Trump, sobre que la senda que llevan algunos países no es creíble y pese a que Rutte le explicara en el Despacho Oval el acelerón en inversión con gráficos en una pizarra.

Según datos de la Alianza, de 2016 a 2026 los aliados europeos y Canadá han gastado 1,2 billones de dólares (1,05 billones de euros) adicionales en defensa, y solo en 2025 incrementaron su inversión en casi un 20 %, lo que equivale a 139.000 millones de dólares (121.650 millones de euros) adicionales.

Ankara Protestas y cien detenidos Más de un centenar de personas fueron detenidas en Ankara por participar en una protesta contra la OTAN ayer, cuando se acerca la inauguración de su cumbre en la capital turca, informó el diario Cumhuriyet. “¡OTAN asesina, fuera de nuestro país!”, coreaban los manifestantes, convocados por el Partido comunista Turco (TKP) y desafiando la prohibición de cualquier tipo de manifestación o protesta.

Frente al optimismo con el que los aliados europeos aseguran afrontar esta cumbre, el embajador de EE. UU. ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, advirtió que hay que cumplir y que su país está dispuesto a dar ventaja en compras y licitaciones militares a los Estados más comprometidos.

El encuentro llega además en un momento en que los aliados europeos se ven obligados a dar un paso al frente tras el anuncio de Washington de que dejará de poner a disposición de la Alianza material fundamental en caso de ataque para centrar su atención en otros escenarios -unos huecos que se están rellenando a buen ritmo-. Es lo que se ha bautizado como OTAN 3.0: unos aliados europeos asumiendo más responsabilidad de la defensa convencional en su territorio mientras Estados Unidos permanece anclado en la Alianza pero con menos compromisos.

Defensa Rutte alerta sobre lento ritmo de los suministros Rutte viene alertando que, pese al incremento masivo de los presupuestos militares en toda la Alianza, el ritmo de suministro no está siendo suficiente para mantener en unos años la disuasión y defensa creíbles y eficaces ante amenazas que garantiza la OTAN. Los arsenales de los aliados se han visto mermados en los últimos años por el apoyo que han dado a Ucrania en su defensa ante Rusia, por no hablar del de Estados Unidos a causa de su enfrentamiento con Irán. En una conversación con el centro de estudios Atlantic Council la semana pasada, el político neerlandés dejó claro que es necesario superar la fragmentación de las industrias de defensa nacionales -especialmente en Europa, dijo-, reducir la burocracia en Estados Unidos y mantener la innovación como “prioridad absoluta”. EFE

Previo a la cumbre, Rutte liderará la jornada del martes con una nueva edición del Foro Industrial de Defensa, en el que se esperan anuncios de acuerdos valorados en “decenas de miles de euros”, según el secretario general, y resultados a nivel nacional y multinacional.

Esta conferencia, a la que asistirán líderes políticos y de empresas del sector, constará de seis sesiones a puerta cerrada por la mañana y sesiones plenarias en abierto por la tarde, y se esperan acuerdos a lo largo del día en capacidades prioritarias para la OTAN: espacio y vigilancia, defensa aérea y antimisiles integrada, y capacidades de ataque.

El martes, Rutte también recibirá al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y tendrá lugar un consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Exteriores, y es que el apoyo a Ucrania será otro de los puntales de la cumbre: se espera que los aliados impulsen un apoyo militar para Kiev de 140.000 millones de euros en dos años, incluida la contribución de 60.000 millones de préstamo de la Unión Europea.

Los países europeos de la OTAN y Canadá se comprometerán a entregar a Ucrania 70.000 millones de euros (unos 80.000 millones de dólares) en ayuda militar tanto este año como el próximo en la cumbre de la alianza militar que se celebrará la semana que viene en Ankara, Turquía, indicaron diplomáticos este viernes.

Sánchez y el PBI España se mantendrá en su posición El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrá sin variación alguna en la cumbre de la OTAN de Ankara su posición sobre el gasto en defensa, que cree suficiente para cumplir los compromisos con la Alianza, ante el presidente Trump, muy crítico y “decepcionado” con España. Entre los asuntos que se tratará en la reunión de la Alianza está analizar cómo lograr el objetivo pactado en la cumbre del año pasado en La Haya de que cada uno de sus miembros eleve su gasto militar a un 5 % de su PIB en 2035. Sólo España se desmarcó de ese acuerdo, asegurando Sánchez que con un 2,1 % sería suficiente para hacer frente a lo que le pide la OTAN, y desde entonces han sido continuas las críticas y amenazas de Trump por no secundar el compromiso común. Un enfrentamiento que se vio agravado por la disconformidad del Gobierno español con la operación de EE.UU. e Israel en Irán al considerar que es contraria al derecho internacional y, en consonancia, prohibir que EE.UU. utilizase para ello las bases militares que tiene en España. Por ello, se han sucedido declaraciones de Trump como las que hizo en junio junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificando a España de “desastre” como socio de la Alianza. “España es terrible (...) No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis”, lamentó entre críticas también a otros socios de la OTAN como Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido por no haber prestado apoyo a su operación contra Irán. Para cumplir con el 2,1%, el Gobierno español pondrá en marcha 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) en defensa antiaérea o misiles que suponen una inversión 1.400 millones de euros. EFE

Alemania -actualmente el mayor apoyo de Ucrania- ha presionado para que el compromiso se plasme por escrito, en su intento de impulsar a otros países europeos a hacer más.

Zelenski participará en una cena de líderes de la OTAN el martes, pero no formará parte de la cumbre principal del día siguiente, ya que la alianza lo mantiene en un segundo plano.

Los responsables no quieren que Ucrania se convierta en un asunto demasiado destacado por temor a molestar a Trump, dado que sus esfuerzos por poner fin a la guerra se han estancado.

La reunión de la OTAN en Turquía también tendrá lugar después que Trump arremetiera contra los países europeos por su respuesta a su guerra contra Irán.

Con información de EFE y AFP