Crisis en Medio Oriente: EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán, el petróleo aumenta y la tregua se tambalea

Estados Unidos bombardeó de nuevo a Irán y restableció las sanciones a su petróleo ayer martes, luego de ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Esto se da cuando Teherán y Washington negocian el fin de la guerra en Medio Oriente.

“Los ataques de Estados Unidos son en respuesta a las agresiones iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”, afirmó el Mando de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) en la red X.

La respuesta militar de Washington vino horas después de la revocatoria a una exención temporal de sanciones sobre el petróleo iraní, y después de los ataques a tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural licuado, en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar. “Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, expresó más temprano un funcionario del Departamento del Tesoro a la AFP.

La exención sobre el petróleo iraní había sido anunciada en junio y permitió a la república islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (fuera de cuadro), en Ankara. Foto: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes y amenazó con tomar represalias.

La agencia de noticias iraní IRIB informó de seis explosiones escuchadas en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

“Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas”, señaló el ministerio en un comunicado.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un “proyectil desconocido” impactó a un petrolero durante el lunes de noche y provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, que había propuesto un corredor de tránsito temporal por su costa, una iniciativa a la que Irán se opone mientras busca imponer tasas a los barcos que utilizan el estrecho paso marítimo.

Catar dijo que uno de los buques era su metanero de GNL Al-Rekayyat y culpó a Irán, denunciando un ataque “inaceptable” contra la navegación marítima internacional.

Empleados de la Basra Oil Company trabajan en el yacimiento de petróleo y gas de Nahr Bin Umar, de Basora, Irak. Foto: AFP

“Consideramos a Irán plenamente responsable desde el punto de vista legal de este ataque y de cualquier daño o repercusión resultante”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari.

Irán expresó su “consternación” por las acusaciones de Catar en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, calificando las afirmaciones de “inaceptables”.

Los ataques han reavivado las preocupaciones sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz después de que Irán levantara su bloqueo de esa vía marítima tras un frágil alto el fuego con Estados Unidos.

El funcionario del Tesoro estadounidense dijo el martes que el memorando de entendimiento con Irán está basado “enteramente en el cumplimiento” de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra “buena conducta”.

El futuro de Ormuz, la principal ruta para las exportaciones energéticas del Golfo, ha sido un punto de fricción durante las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin de forma permanente al conflicto.

El tráfico marítimo se había reanudado tímidamente después de que Washington y Teherán firmaran el memorando de 14 puntos el mes pasado, pero Irán ha insistido en que no habrá un retorno a las condiciones anteriores a la guerra, bajo las cuales los buques podían atravesar el estrecho libremente.

Estrecho de Ormuz. Uno de los cambios más trascendentales en el Golfo ha sido el cierre efectivo del estrecho por parte de Irán. Foto: EFE

Sube el petróleo

El precio de referencia del mercado estadounidense de petróleo subió más de 2,5% en la apertura de los mercados asiáticos, ante el repunte en las tensiones en Medio Oriente. De todos modos, los precios del petróleo continúan abajo de los niveles máximos que alcanzaron durante la guerra iniciada a finales de febrero, cuando Irán prácticamente cerró el paso por el estrecho de Ormuz.

“Nos encontramos ahora en un período delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas”, declaró a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King’s College de Londres. “Irán está enviando una señal clara de que no se aceptará ninguna alternativa”. EFE, AFP

Una columna de humo se eleva tras un ataque a Teherán el 4 de marzo de 2026. Foto: AFP

Qué es la licencia general X a Irán

Revocación. Estados Unidos revocó ayer martes la autorización que permitía determinadas operaciones relacionadas con la venta de petróleo iraní tras una serie de ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, una medida que Washington presentó como una respuesta a las acciones de Irán en esa estratégica vía marítima. “Irán solo obtendrá beneficios si muestra un buen comportamiento”, dijo un funcionario a la cadena estadounidense CNBC.

Licencia General X. Las exenciones fueron emitidas el 21 de junio como parte de una autorización temporal que permitía determinadas operaciones con petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní pese al régimen de sanciones de Estados Unidos. En esta línea, el Departamento del Tesoro anunció la revocación de la Licencia General X relacionada con Teherán y su sustitución por la Licencia General X1, que regula el cierre ordenado de las operaciones autorizadas previamente para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní. La Licencia General X había establecido una autorización temporal dentro del régimen de sanciones estadounidenses para determinadas transacciones con petróleo iraní. La nueva versión mantiene el proceso de transición tras la retirada de esa autorización.