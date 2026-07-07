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El País Mundo

EE.UU. restablece sanciones sobre el petróleo de Irán por ataques "inaceptables" en estrecho de Ormuz

Un funcionario americano dijo que el memorando de entendimiento se basa "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación y que habrán "consecuencias" para Teherán.

El País
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07/07/2026, 17:18
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En esta fotografía facilitada por el Mando Central de EE. UU., fuerzas estadounidenses patrullan el mar Arábigo cerca del buque M/V Touska el 20 de abril de 2026, tras haber disparado contra la embarcación de bandera iraní, a la que EE. UU. acusó de intentar violar el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes cercanos al estrecho de Ormuz.
Fuerzas estadounidenses patrullan el mar Arábigo.
Foto: Mando Central de EE. UU.

El gobierno estadounidense revocó este martes una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán, calificando las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz de "totalmente inaceptables".

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", dijo un funcionario estadounidense del Departamento del Tesoro a AFP.

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La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

La medida de Washington se produce después de que tres petroleros, entre ellos un buque qatarí que transportaba gas natural licuado, fueran alcanzados por proyectiles con pocas horas de diferencia en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Qatar.

El funcionario estadounidense dijo el martes que su memorando de entendimiento con Irán está basado "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra "buena conducta".

Pero el funcionario sostuvo: "Nuestros negociadores continúan trabajando de buena fe para un acuerdo definitivo".

Los ataques

El Gobierno saudí acusó hoy a Irán de atacar uno de sus petroleros mientras transitaba el estrecho de Ormuz, en la misma jornada en la que también Qatar señaló a Teherán como responsable de una acción contra otro petrolero, pese a la tregua vigente que fija la reactivación de la vía marítima.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz
Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz
Foto: AFP

"El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la más enérgica condena de Aarabia Saudí por el ataque de la República Islámica de Irán contra el petrolero saudí Widian, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, y por el ataque contra el petrolero qatarí Al-Rukayyat", señaló en un comunicado.

El país del golfo Pérsico afirmó que estos ataques "inaceptables" constituyen un "asalto a la seguridad de la navegación internacional y a la seguridad del suministro energético mundial".

"La continua perpetración de estos ataques por parte de Irán es una grave violación del derecho y las normas internacionales, y de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, que garantiza la libertad de navegación y el paso seguro a través de rutas marítimas", concluye la nota.

Con información de AFP y EFE

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